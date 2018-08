Los cambios de postura se nos hacen algo habitual en el Gobierno de Pedro Sánchez. El último de ellos ha sido hace tan solo varios días en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cambió su postura inicial para asumir la defensa del juez Llarena. Según informa ABC, en una reunión entre la Abogacía del Estado y altos cargos de Justicia el pasado jueves por la mañana, se aconsejó a Delgado al apoyo por parte del Ejecutivo en el caso del juez Llarena ya que entendían que se cuestionaba la independencia judicial española.

La ministra de Justicia hizo caso omiso a estos consejos, por lo que se emitió una nota de prensa el jueves por la noche, a pesar de que varios de los miembros del Ejecutivo no compartían la misma visión. A partir de la reunión del sábado entre los ministros, la postura del Gobierno varió. Varios ministros de gran importancia y trayectoria política abrieron los ojos a Sánchez y le hicieron ver que el Gobierno se estaba quedando sin apoyos.

Sánchez quiso asumir el cambio de postura como propio por lo que el comunicado de defensa al juez Llarena partió desde La Moncloa y no del Ministerio de Justicia. Debido a la gira latioamericana de Sánchez, el Gobierno se vio obligado a emitir una nota de prensa el domingo por la tarde. De momento, el Ministerio de Justicia ya se ha puesto en marcha para contratar los servicios de un despacho de abogados belga que defienda a Llarena. Delgado por su parte, asumió la rectificación aunque no de forma pública, ya que defiende que el Ministerio de Justicia no ha cambiado de postura.