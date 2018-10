Distrito Aljarafe Norte presenta en el Congreso Andaluz de Medicina Familiar balance sobre prevención tabáquica

El riesgo de fumar cigarrillos entre adolescentes que consumen habitualmente pipas de agua es 3,4 veces mayor frente a los que no

El Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte ha presentado en el último Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria SamFYC celebrado en Jaén un balance sobre 'Resultados de una actividad preventiva sobre las actitudes respecto a las pipas de agua entre los adolescentes escolarizados'

Según señala en un comunicado, el consumo de tabaco "se está infravalorando" al no contarse con la nueva forma de consumo de las pipas de agua. Se ha encontrado variación positiva entre las actitudes antes y después de la actividad preventiva escolar sobre los mitos y creencias respecto al consumo de pipas de agua entre los adolescentes aunque no de forma estadísticamente significativa.

Por su parte, los institutos de Enseñanza Secundaria del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte están desarrollando en sus aulas actividades preventivas frente al consumo de pipas de agua para difundir información contra los mitos y creencias sobre la inocuidad de estos consumos.

Los autores del citado trabajo, Juan Manuel Sáenz Lussagnet, técnico de Promoción de la Salud del Distrito Sanitario AljarafeSevilla Norte, Luis Luque Romero, médico de familia, responsable del investigación del citado Distrito y la directora de Salud, Rocío Hernández Soto, han obtenido estos resultados en un proyecto de investigación ejecutado en colaboración con Mercedes Bueno, teniente alcalde del Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada y con Noelia Adame como agente dinamizadora juvenil que desarrollan el 'Programa de Ciudadanía y Fomento de la Convivencia en las Aulas', así como los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria 'Antonio de Ulloa', 'Miguel de Mañara', y 'San José de la Rinconada' que desarrollan actividades preventivas en torno al consumo de pipas de agua entre los adolescentes escolarizados en 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria.

El consumo de tabaco en pipas de agua ha ido convirtiéndose en un hábito común entre los adolescentes. Los datos presentados en el congreso muestran que el 37,1 por ciento de los adolescentes de 15 años de edad han probado el cigarrillo tradicional frente al 63,8 por ciento que han consumido tabaco en la pipa de agua. El riesgo de consumir cigarrillos entre los adolescentes que consumen de forma habitual pipas de agua es 3,4 veces mayor frente a los no consumidores.

Además, señala que el 37,5 por ciento de los adolescentes pensaba, de forma errónea, que la pipa de agua es menos perjudicial para la salud que el cigarrillo, un 60,6 por ciento que el burbujeo del agua filtra los tóxicos del humo, 365 por ciento que el humo no afecta pasivamente, un 16,3 por ciento que no trasmitía infecciones, el 25,0 por ciento que no generaba dependencia y el 17,3 por ciento que no suponía un riesgo para pasarse al consumo de cigarrillo. La actividad preventiva escolar desarrollada en los IES modificó positivamente estas creencias entre los adolescentes.

Las características de este nuevo consumo de tabaco y la percepción de daño reducido y menos adictivo que el de los cigarrillos, plantean un nuevo reto para la Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud en los Servicios Públicos de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ya en 2005 de que el consumo de pipas de agua se estaba convirtiendo en un problema de salud pública y que éste tiene asociado los mismos riesgos para el desarrollo de enfermedades pulmonares, cardiovasculares y cáncer que en el fumador de cigarrillos. Fumar pipas de agua puede liberar los mismos tóxicos que el cigarrillo e incluso mayor cantidad de nicotina y monóxido de carbono, a los que hay que añadir los riesgos infecto-contagiosos por el uso compartido de boquillas.

Actualmente, diversos trabajos han señalado que el consumo de pipas de agua puede ser precursor del consumo de cigarrillos en adolescentes debido al riesgo de desarrollar habituación y adicción a la nicotina.