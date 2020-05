Distancia, compañía y horario: todo lo que necesitas saber a la hora de ir a las tiendas este lunes

Los españoles son un mar de dudas en estos tiempos de desescalada. Las consultas son recurrentes estos días, ya que todos queremos tener bien claro lo que se puede hacer o no según la fase en la que nos encontremos. Entre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, la nueva normalidad aplicada a las tiendas se trata de algo relevante para muchos.

Por eso, resolvemos las dudas más recurrentes en lo que atañe al comercio antes de que este lunes entren en vigor algunas medidas nuevas al respecto.

¿Puedo ir a las tiendas a cualquier hora?

No hay franjas horarias para ir a las tiendas para los menores de 65 años, así que puedes acudir a los establecimientos en cualquier momento dentro de su horario de apertura (con cita previa en fase 0 salvo en los comercios minoristas). En el caso de los mayores de 65 años, hay un horario de atención preferente dentro de su franja de paseo.

¿Puedo ir a cualquier tienda?

No en la mayor parte del país. En la fase 0, sólo abren los locales menores de 400 metros cuadrados. Además, tienes que pedir cita previa (salvo en los comercios minoristas, con medidas especiales para mayores de 65 años) y sólo puedes acudir a tiendas que estén dentro de tu municipio.

En fase 1, los locales de más de 400 metros cuadrados también pueden abrir, aunque delimitando su espacio de atención al público a ese umbral. No hay cita previa, el aforo está reducido al 30% y el límite de movilidad relativo a las tiendas es la provincia, isla o zona sanitaria. De nuevo, hay horario de atención preferente para los mayores.

En fase 2, no se limita la apertura de superficies comerciales. Eso sí, hay que guardar una distancia mínima de dos metros de separación o de un único cliente en la tienda y hay horario preferente para los mayores. En los centros comerciales, se limita el aforo al 40%, sin permanencia en zonas comunes.

¿Se puede ir acompañado a las tiendas?

Salvo que tengas que llevar contigo a un menor o dependiente, hay que ir solo a las tiendas con el objetivo de evitar aglomeraciones. Además, hay que mantener la distancia de dos metros o, si no se puede, tener a un solo cliente en el local. No se especifica que no se pueda ir acompañado, pero es lo mejor para garantizar que no hay aglomeraciones y que se respetan las medidas de distanciamiento social.

¿A cuánta distancia me puedo desplazar para ir de tiendas?

En fase 0, sólo puedes ir a tiendas dentro de tu municipio. En fase 1, se amplía el límite a la provincia, isla o zona sanitaria, que se mantiene para la fase 2.

¿Puede haber rebajas en las tiendas?

Sí, como recoge el BOE de este sábado: “Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario”.

¿Puedo estar de tiendas todo el día?

No, a pesar de poder ir a las tiendas a cualquier hora del día eso no significa que haya que dejar de respetar las franjas horarias de paseo ajenas a nuestra edad e intentar acudir a varios establecimientos. La responsabilidad individual también es importante y necesaria en este ámbito.