Se disparan las quiebras empresariales

El triunfalismo del Gobierno nada tiene que ver con la realidad. A falta de conocer los datos de diciembre, en este año se han registrado el 40% más de concursos de acreedores que el año pasado, y más de 100.000 empresas están en quiebra técnica.

Tienes que elegir entre cerrar o seguir endeudándote

Pymes y autónomos se ahogan

España sigue perdiendo tejido productivo, a 30 de noviembre se han registrado 5.475 concursos de acreedores, unos datos marcadamente peores que los de nuestros socios de la Unión Europea. Y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, más de 700.000 tienen problemas de liquidez y 130.000 están es quiebra técnica es decir su pasivo es inferior a sus deudas.

Una grave situación cuando las PYMES son el 90% de la actividad empresarial en nuestro país. El aumento de las materias primas, de los salarios, de la energía y las dificultades para acceder a créditos y ayudas, ha dificultado la recuperación tras lo más duro de la pandemia y el confinamiento.

La luz ha sido el remate

Lo sabe bien Manuel González, presidente de SIEMCA la asociación de PYMES y autónomos de Canarias. “Ser autónomo o pequeño empresario en España -dice a COPE- es ser un valiente”. Canarias es donde la crisis del turismo más duro ha pegado “nos cierran el turismo, nos cierran el grifo de ingresos y se destruyó mucho empleo que no se puede recuperar. Hay empresas que ni siquiera están en quiebra técnica, directamente han cerrado, tienes que elegir entre cerrar o seguir endeudándote”.

La elección está clara porque “te quedan las deudas con la Seguridad Social y esas las vas a pagar sí o sÍ, porque si no las pagas te embargan” . El covid agravó la situación ya complicada, las oleadas lo han seguido agravando y ahora la subida de luz ha sido el remate”. Si para una familia es complicado “imagínate para un negocio” . Hay que pagar el local, los gastos del personal, liquidar impuestos y pagar suministros, date cuenta de que si un suministro se triplica, y los ingresos se quedan a la mitad la ecuación es fácil, hay que cerrar y dejar a la gente en paro y seguir generando pobreza”

Hay que cerrar y dejar a la gente en paro y seguir generando pobreza

No llegan las ayudas

Manuel lo explica con un ejemplo. “En un bar un café antes costaba 1,20, ahora está a 1,50, se ha incrementado el coste del café, la leche, la luz... todo ... y si no subes el precio, no cubres costes, pero si lo subes ya no eres competitivo".

La mitad de las ayudas que se prometieron para PYMES y autónomos, 7.000 millones no se han repartido

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso finalmente muchos pequeños negocios han cerrado, han tenido “que echar a los empleados y eso significa más paro y más miseria”. No se puede hacer frente a los sueldos, los seguros, los suministros ni los impuestos.

Y la mitad de las ayudas que se prometieron para PYMES y autónomos, 7.000 millones no se han repartido. Los fondos de Europa para resiliencia y solvencia no se van a gastar por los complicados requisitos. “A los pocos a los que llegaron las ayudas, llegaron mal y a destiempo -nos dice Manuel- y hay mucha gente que ni siquiera ha llegado a cobrar una ayuda mínima de todas las que se prometieron” Trámites complicados, organismos cerrados han dificultado que los créditos blandos y las subvenciones puedan paliar la grave situación de centenares de pequeños negocios".