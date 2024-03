DIRECTO | Pedro Sánchez responde sobre el caso Koldo en el Senado

16:49 | La vicepresidenta Montero asegura que "el Gobierno de Sánchez es el que más ha bajado el IVA de los alimentos".

16:43 | Sánchez replica: "La gran mentira del 11-M es el acta fundacional del proyecto político que ustedes tienen"

16:40 | "¿Alguien duda de que Sánchez no conocía las desventuras de su gran amigo Koldo? ¿Para cuándo las explicaciones, las dimisiones? Me va a contestar o va a reservarse para la comisión de investigación? Tengo el título para su próximo libro: "pasar por el aro". Hará todo con tal de mantenerse en el poder" replicaba la senadora García, del PP.

"Usted representa una de las peores hojas de la historia de España. Pasará a la historia como el que blanqueó a los herederos de ETA, como el presidente que soltó a la calle a violadores y pederastas, el de la amnistía, las mentiras, y la corrupción, el que todo lo sabía y todo lo tapó".

16:32 | "Soy el presidente, en la historia de la democracia, que más veces ha comparecido en el Senado" le replicaba Sánchez. "Durante estos cien días de legislatura lo que estamos haciendo es consolidar el proyecto político de hace seis años. Quiero agradecer al Senado que haya preguntado sobre la amnistía a la Comisión de Venecia, porque es un instrumento de convivencia" decía.

"¿Cuál es la alternativa, señorías? No se puede llamar terrorismo al independentismo y por la tarde negociar la amnistía y los indultos, como hizo Feijóo. El problema no es que el PP no quisiera, que quería, es que no les dejaban" replicaba.

16:30 | La senadora García del Partido Popular avisa de que "la amnistía no cabe en la Constitución y es la peor corrupción de todas. Usted vende la nación por siete votos para seguir en la Moncloa. Ha fallado a los españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude al Senado esta tarde, primera vez que lo hace durante esta nueva legislatura. La última vez que estuvo en una sesión de control fue en mayo, concretamente el 16, del año pasado, pocos días antes de convocar las elecciones generales.

Se espera que en esta sesión, el Partido Popular y la oposición le pregunten a Sánchez acerca del Caso Koldo, por una presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas en el peor momento de la pandemia.