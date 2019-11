Un diputado de Vox en Valencia monta una bronca al mostrar símbolos nazis y comunistas

El diputado de Vox en el Parlamento valenciano, David García, ha hecho estallar la polémica este miércoles en la cámara regional al mostrar un símbolo de una esvástica, icónico de los nazis, y la hoz y el martillo, parte de la iconografía comunista. Eso sí, el representante del partido de Abascal en la comunidad autónoma se defiende asegurando que incluía un símbolo que mostraba ambos iconos “tachados”.

Al subir a tomar la palabra, García posicionaba el cartel frente al atril entre murmullos y gritos de desaprobación. El propio diputado de Vox explicaba: “El cartel es una esvástica y una comunista tachada”. “Pero yo creo que no podemos exhibir símbolos... ”, contestaba Enric Morera, presidente de las Cortes Valencianas, antes de ser interrumpido por los gritos del resto de los diputados. “Está tachada, ¿eh?”, se defendía García.

“Yo le pido... Es que sobre ese símbolo se han cometido muchas barbaridades y atrocidades”, continuaba Morera, en un intento por el que el diputado de Vox retirara el cartel del atril. Sin embargo, García se giraba hacia el presidente de la cámara para ofrecerle doblarlo para que solo se viera la simbología comunista: “¿Le gusta más así?”, replicaba.

“No me gusta de ninguna de las maneras, señor David García”, respondía Morera. Sin embargo, el diputado de Vox en Valencia continuaba intentando explicar la performance: “A mí tampoco me gusta ni el comunismo ni el nazismo. Ni que me llamen fascista, como me están llamando aquí siempre y usted no les llama la atención”. Desde la bancada le espetaban al diputado del partido de Abascal que estaba haciendo "apología".