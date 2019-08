Dimite el secretario general de Podemos en La Rioja tras el nombramiento de Romero como consejera

Dos miembros del Equipo Técnico de Podemos La Rioja, Francisco Garrido y Miguel Reinares, han presentado este viernes su dimisión por no querer ser "cómplices" del "chantaje" de su diputada, Raquel Romero, a la presidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, para ser consejera.

Garrido, ex secretario general de Podemos en La Rioja, ha confirmado a Efe su dimisión; así como la de Reinares, hasta ahora portavoz de Comunicación; mientras que otros dos miembros del Equipo Técnico, sus concejalas de Logroño, Amaya Castro; y de Haro, Arancha Carrero, están a expensas de lo que diga la dirección nacional.

Por ello, Raquel Romero, que este viernes ha tomado posesión como consejera de Participación, Derechos Humanos y Cooperación en el Gobierno riojano, es la única que permanece en el Comité Técnico, que es el órgano de dirección del partido en La Rioja.

Garrido también ha enviado una "carta abierta" a los inscritos de Podemos en La Rioja, en la que asegura haber recibido apoyo desde la dirección nacional de su partido y califica la elección de Romero como consejera como un acto de "transfuguismo político".

En esta carta, firmada por el Equipo Técnico de Podemos en La Rioja, se afirma que los últimos meses han sido "difíciles y convulsos", en referencia al proceso de la firma del pacto firmado por el PSOE, Podemos-Equo e IU para la formación del Gobierno regional, en la que la formación morada ocupa una de las nueve consejerías.

El Equipo Técnico, el pasado día 24, propuso como consejera a Nazaret Martín, que renunció cuatro días después con el pretexto de que no le permitiría conciliar su vida laboral, personal y familiar; y ayer planteó el nombre de Amalia Revuelta, en una reunión a la que Romero no dio validez; y Andreu apostó por esta última al dar "estabilidad" al Gobierno.

En la carta dirigida a los inscritos, se acusa a Romero de "suplantar" a Podemos La Rioja y hacerse cargo de sus cuentas oficiales de correo electrónico y entregar un documento "falso" a Andreu, en el que decía que el partido la nombraba consejera. Se afirma que Andreu "lo sabe y fue consciente del chantaje de Romero y el valor de su voto, y dio por válido el documento falso", tras lo que anunció su nombramiento como consejera.

Así, indica la carta que la presidenta "toma una decisión libre, pero decisión sin ética política y sin respeto a Podemos, a su democracia y a sus órganos de dirección" por "gobernar a cualquier precio". Consideran el nombramiento de Romero "poco honesto, poco ejemplar y poco funcional", a la par que "deja desactivada la acción parlamentaria de Podemos". "Solo tenemos una diputada autonómica, también consejera, que deja huérfana la acción política de Podemos y la necesaria labor de control y seguimiento del acuerdo político suscrito", añade.

En la carta detallan que no están dispuestos "a ser cómplices del chantaje de Romero a Andreu" ni del propósito del secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, de "destrozar" Podemos. Inciden en que "no es un Gobierno de coalición porque no hay consejería de Podemos" sino "una consejera que no ha elegido Podemos, la ha elegido el PSOE", en un acto de "transfuguismo político sin precedentes en La Rioja".

"Nos vamos ya", con el "aliento, respaldo y apoyo de Podemos Estatal" y "hacemos responsables de cuanto suceda al Consejo de Gobierno -de La Rioja- y al PSOE", puntualiza.