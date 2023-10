Díaz: Es un "gravísimo error" colocar la guerra de Israel en el debate interno español

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha calificado de "gravísimo error" que se utilice la guerra entre Israel y Gaza en el debate interno de la política de España, "pervirtiendo y falseando la gravedad de los hechos".

Díaz ha reconocido que "Hamás ha cometido sin lugar a duda crímenes de guerra" y ha denunciado que el ataque anoche a un hospital de Gaza es también un "crimen de guerra" para el que espera que se depuren responsabilidades en el ámbito jurídico internacional.

La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de las mujeres españolas más influyentes, organizado por la revista "Forbes Women". En él, Díaz ha exigido que se respete la legalidad internacional en Palestina.

La líder de Sumar ha reconocido que la guerra puede tener un impacto en la economía española, en un contexto de recesión en Alemania. "Ojalá no sea así, principio de prudencia. (...) No quiero alarmar a nadie", ha señalado, para asegurar que si tiene un impacto negativo el futuro Gobierno salvará a empresas y trabajadores.

Por otro lado, Díaz se ha referido durante su intervención a su reunión con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; ha reconocido que tenía mucho interés en conocerlo y ha manifestado que respeta sus ideas, aunque no las comparta.

"Tenía mucho interés porque, en este caso, es un hombre con procedencia conservadora y yo no, soy progresista. He aprendido mucho también, cuando se sienta alguien a negociar o hablar con una persona que no procede de tu mundo, hay que escuchar mucho", ha señalado.

Su conclusión tras ese viaje es que "el diálogo es la única herramienta para solventar los conflictos políticos", ha explicado antes de criticar con dureza la gestión del PP, al recurrir el Estatut de Cataluña ante el Constitucional, y no el de Andalucía, y "abdicar de la política" durante el procés.

"Creo que política e instituciones están para la gente que más lo necesita" ha señalado tras recordar que actualmente hay "centenares y centenares de personas procesadas", como "la directora de un colegio que abrió su centro escolar para que la gente pudiera votar".

Díaz ha apostado por un "un país con Cataluña dentro", una Cataluña "moderna", "con todo el mundo dentro": "Quiero que todas las comunidades autónomas de nuestro país estén y caminen juntas y hablemos del bienestar de las gentes, sabiendo que somos diferentes y que podemos y debemos entendernos".