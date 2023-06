Díaz avisa que el bipartidismo es pasado y solo con pluralidad habrá gobierno de coalición

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha advertido este lunes de que el bipartidismo forma parte del pasado y se ha mostrado convencida de que solo con pluralidad habrá un gobierno de coalición tras las elecciones del próximo 23 de julio.

"El bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y diversa, y creo que solo con esto haríamos lo suficiente para ganar el país", ha afirmado la también ministra de Trabajo en un acto organizado por el diario.es.

Díaz se ha referido a la propuesta del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar seis debates con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para recordarle que "la España del futuro no se reduce a un debate entre dos"".

"España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país, no se resume ahí. Esa es una España muy pequeñita (...). Nosotros miramos a una España ancha, que es diversa, la España del futuro y que no se reduce a un debate entre dos hombres", ha señalado.

Díaz ha remarcado que "solo contando con la pluralidad de nuestro país es posible avanzar en derechos", tras recordar, entre otras cosas, que no hubiera sido posible hacer la reforma laboral sin la pluralidad.

Sobre el fichaje del exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy, que se incorporará al área internacional de Sumar, ha dicho que es un extraordinario profesional que formó parte del Parlamento Europeo y que es "una de las mentes más brillantes" de España.

Díaz ha agradecido públicamente a Bustinduy, considerado un errejonista, el paso que ha dado tras señalar que lo público lo hacen las personas y que para hacer proyectos sólidos se necesitan las mejores cabezas de nuestro país".

Tras hacer público su fichaje, ha publicado el siguiente mensaje en Twitter: "En estas elecciones decidimos qué horizonte dar a este mundo en crisis. El bien común o la ley del más fuerte. La justicia ecológica y social o el sálvense quien pueda. Es un reto de época, que exige estar a la altura. Vamos a por ello. Un honor sumarse a esta tarea".