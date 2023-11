Día simbólico para el independentismo: Puigdemont y Turull sacan pecho de llegar a un acuerdo el 9-N

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el secretario general de 'Junts per Catalunya', Jordi Turull, han recordado, en sus redes sociales, que hace 9 años, tal día como hoy, la Generalitat convocó una consulta popular como respuesta a la negativa del Gobierno Central a celebrar un referéndum de autodeterminación.

Aquel acto se bautizó como 'Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña'. Y fue bajo el mandato de Artur Mas.

Una reivindicación que llega este 9 de noviembre, día en el que el PSOE y el partido independentista van a anunciar un acuerdo de investidura a cambio de la ley de amnistía.





Puigdemont: "Convertirse en único señor"

Carles Puigdemont ha lanzado un tuit recordando esa consulta celebrada el 9-N de 2014 con mención a un poema de Salvador Espriu. "Dejar de ser aquel perro fiel que lamía la áspera mano que le ha mandado tanto tiempo, y convertirse en único señor", ha citado Puigdemont. "Esto es lo que nos mueve desde que hace nueve años empezamos a caminar de nuevo", ha finalizado.





Turull: "Un camino sin retorno"

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha recordado la consulta del 2014 de esta manera. "Tal día como hoy, comenzamos un camino sin retorno", ha señalado. "Sin renuncias, con persistencia y determinación saldremos adelante", ha recalcado.





Felipe González, muy crítico

El ex presidente del Gobierno y ex lider socialista, Felipe González, se ha vuelto a mostrar crítico con los pactos de Sánchez con los independentistas y, sobre todo, con la ley de amnistía que se les va a conceder: "No solo se van a borrar los delitos, es que les tenemos que pedir perdón. A Puigdemont y a los de Esquerra. ¿Tenemos que considerar a Puigdemont como Tarradellas? Taradellas tenia la dignidad del exilio, pero Puigdemont es un prófugo. Me parece mal en el fondo y en la forma", ha expuesto González en un vídeo difundido por su propia fundación.

Además, el ex presidente del Gobierno ha añadido: "Desde el punto de vista jurídicio no cabe en la Constitución, lo dicen muchos juristas, y desde el punto politico se ha negado. ¿Hasta cuándo se ha negado? Hasta el 24 de julio", en referencia al día en el que se celebraron las anteriores elecciones.





La propia fundación de González comparte el vídeo completo