Detenidos ocho turistas por una pelea tumultuaria en Calvià, con dos policías y un camarero heridos

Un total de ocho turistas, de nacionalidad inglesa, han sido detenidos en Calvià por una pelea tumultuaria ocurrida en el Balneario de Illetes, donde un camarero ha resultado herido con pronóstico reservado al ser golpeado en la cabeza y dos agentes de la Policía Local se encuentran en observación, pendientes de valoración médica.

Así lo ha informado este jueves el Ayuntamiento de Calviá, que ha querido trasladar su apoyo a la dirección del restaurante y ha condenado los hechos, mostrando también su "firmeza contra el incivismo y la violencia".

"Vamos a ser inflexibles, a este tipo de gente que no queremos en Calviá no le vamos a pasar ni una. No vamos a permitir que nadie venga aquí a poner en riesgo la seguridad del municipio y dañar su imagen. Que tomen nota y vayan a otro sitio si no saben comportarse", ha sentenciado la regidora responsable de seguridad en Calvià, Esperanza Catalá.

El suceso ocurrió alrededor de las 19.30 horas de este pasado miércoles, cuando un grupo de turistas ingleses, compuesto de hombres y mujeres, se encontraba celebrando una despedida de soltero en Illetes.

Uno de los empleados llamó la atención al grupo por su incivismo, ya que empezaron a lanzar basura y latas de cerveza al mar, además de importunar al resto de clientes y bañistas. "La respuesta del grupo, que aparentaba haber bebido en exceso, fue extremadamente violenta", ha resaltado el Ayuntamiento.

Los ahora detenidos, según la descripción de los hechos, agredieron al personal del establecimiento y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Los primeros en intervenir fueron dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el lugar, estando en ese momento fuera de servicio.

En total, actuaron una patrulla de la Benemérita y seis de la Policía Local de Calvià. Los últimos, en palabras del Consistorio, llegaron a manifestar que pocas veces habían visto una reacción tan violenta por parte de los detenidos, que plantaron cara a los agentes y, al verse atrapados, intentaron huir.

Los ocho varones, con edades de alrededor de 30 años, han pasado la noche en los calabozos de las dependencias de la Policía Local de Calvià. Tres de ellos han pasado a disposición de la Guardia Civil y se espera que el resto lo haga a lo largo de la jornada.

Clientes y bañistas, por su parte, han presentado, al menos, siete denuncias particulares contra los arrestados.