Detenido un camionero que quintuplicaba la tasa de alcohol y conducía haciendo eses

Un camionero que quintuplicaba la tasa máxima permitida de alcohol cuando circulaba por la autopista AP-7 a su paso por la localidad gerundense de Sils ha sido detenido, después de que un Mosso d'Esquadra fuera de servicio lo siguiese al advertir que conducía temerariamente.

Según ha informado la policía catalana, la detención tuvo lugar el pasado 19 de septiembre y el conductor es un vecino de Sabadell de 32 años y nacionalidad española, al que se acusa de un delito contra la seguridad viaria.

El camionero ya había sido denunciado de madrugada por circular bajo los efectos del alcohol en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca y, horas después, se produjo el aviso por parte de diversas personas de que la situación se repetía en la AP-7.

Un mosso fora de servei alerta de la conducció temerària i èbria d'un camioner a l'AP-7, a Sils. L'aturem i el detenim per conduir amb una taxa d'alcohol 5 vegades superior a la permesa i per circular posant en risc la resta d'usuaris de la via. pic.twitter.com/io2OXtKO0r