El detalle “sectario” de un vídeo contra el machismo que ha publicado Ada Colau: “Dais asco”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lanzado este lunes una campaña en redes sociales para concienciar sobre el machismo con un detalle que ha llamado la atención de algunos de los políticos de Ciudadanos, que han subrayado el carácter “sectario” del matiz. Y es que la regidora de la ciudad condal compartía el vídeo en el que dos jóvenes se enseñan fotos íntimas de la que parece ser una compañera de clase ante la mirada de un tercero que fantasea con llamarle la atención a ambos, pero que finalmente se coarta.

Colau compartía el vídeo en su perfil personal de la red social Twitter, donde escribía: “Si miráis un vídeo íntimo de una mujer que no os ha enviado a vosotros, es violencia machista. Si lo reenvías sin su consentimiento, a más, es delito. A los hombres os pedimos que no seáis cómplices, que no os calléis, que detengáis la rueda de la violencia”.

Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención de todos no ha sido el vídeo en sí, en el que se pasan la imagen de una chica que se llama “Laura”. Ha sido que los dos chicos que se enseñan la fotografía mientras se mofan de la joven hablan en castellano, mientras que es el chico con remordimientos y que actúa de manera heroica el único que habla en catalán.

Una de las personas que ha denunciado esta diferenciación ha sido quien fuera diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que abandonó el partido la semana pasada: “Dais verdadero asco, Ada Colau”, escribía Girauta.

Mientras, Luis Garicano, eurodiputado de la formación naranja, también señalaba este aspecto del vídeo: “La construcción sistemática del odio. Suma y sigue”.

Unos comentarios que aplaudían los seguidores de ambos políticos en redes sociales.

