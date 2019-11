Detienen a un hombre en Galicia por intentar vender un cocodrilo en una web de segunda mano

El equipo del Seprona de la Guardia Civil de A Coruña ha impedido este lunes la venta de un cocodrilo disecado que estaba anunciado en Internet por parte de un vecino del municipio de Arteixo. De ello ha informado el Instituto armado en un comunicado, en el que recuerda que esta especie en concreto está amenazada y que su comercialización está regulada.

La Guardia Civil ha indicado que la investigación se había iniciado cuando el cuerpo de seguridad detectó la publicación de un anuncio del cocodrilo disecado en una página web para la venta de artículos de segunda mano.

El propietario de la especie no aportó documentación que acreditase la tenencia legal del animal, así que el cuerpo de seguridad levantó acta por presunta infracción administrativa a la Ley de represión del contrabando. Así, el cocodrilo disecado ha sido depositado en la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña.

LEGISLACIÓN

La comercialización de estas especies está reguladas por la legislación CITES, de aplicación en España, que prohíbe la importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de este tipo de animales si no se dispone de la documentación necesaria.

El vecino de Arteixo, presunto autor del delito, puede enfrentarse a penas de prisión, multas y ya se ha procedido al comiso del bien en concreto.

La Guardia Civil ha enmarcado las actuaciones desarrolladas en el Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres.

OT ROS COCODRILOS

No es la primera ocasión que el Seprona tiene que actuar con especies de este tipo:

#SEPRONA detiene a una persona por intentar vender un cocodrilo protegido disecado No compras➡ No trafica➡ No mata pic.twitter.com/WUepH6fDxF

#SEPRONA #Tarragona decomisa un cocodrilo disecado que estaba a la venta en #Internet



Si tú no compras➡Él no vende➡Él no trafica➡Él no mata https://t.co/w62YYWoYOC pic.twitter.com/XIWDPiweyT