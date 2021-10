Independentistas destrozan una carpa de 'S'ha acabat' en la Universidad Autónoma de Barcelona

Un grupo de estudiantes ha destrozado este miércoles un punto informativo de la organización estudiantil 'S'ha acabat!', que estaba instalada en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Bellaterra (Barcelona).

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, el incidente ha empezado a las 10 horas, cuando un grupo de estudiantes se ha acercado a la carpa y presuntamente ha empezado a increpar a las personas de la organización que informaban.

"Ha habido una situación tensa pero controlada, y hemos realizado un dispositivo de prevención y hemos separado a los dos grupos", han añadido las mismas fuentes.

CASADO PIDE QUE COMPAREZCA MARLASKA

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado este miércoles su apoyo a la asociación constitucionalista 'S'ha Acabat'. "Ni vencerán, ni convencerán. Todo nuestro apoyo, S'ha Acabat", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, en el que difunde el mensaje de esta organización denunciando que el rectorado de la UAB haya permitido lo sucedido sin garantizar "la seguridad ni la libertad".

Tras lo sucedido, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido la comparecencia del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, para explicar el ataque a la carpa informativa de S'ha Acabat en la Universitat Autónoma de Barcelona.

Tras expresar su respaldo a la plataforma juvenil, Fernández ha anunciado además que analizarán jurídicamente las responsabilidades que se pudieran derivar tanto del consejero como del rector de la universidad, Javier Lafuente.

VOX: "LOS CACHORROS DE ARAGONÉS"

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado también el ataque de los "cachorros que envía Aragonès, Borràs, el consell de Govern y todos los partidos independentistas, con el silencio cómplice de Illa".

En declaraciones a los periodistas este miércoles desde el campus de la UAB en Bellaterra (Barcelona), ha tildado de absolutamente lamentables las imágenes del suceso, y dice que los presuntos responsables "han gozado de la impunidad del rector de la UAB y de las instituciones de Catalunya" para llevarlo a cabo. Para Garriga, esta es una muestra de las consecuencias que tiene el "proyecto totalitario del separatismo, que lo único que promueve es odio, división, enfrentamiento y violencia", y defiende que en la universidad los alumnos deben tener seguridad, independientemente de sus ideas.

"Queremos trasladar un mensaje contundente a los violentos que nos rodean aquí: no vamos a dar un paso atrás, vamos a restablecer la ley y el orden en todos los barrios de Catalunya", ha añadido.

CARRIZOSA PIDE JUSTICIA

Por último, el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que estudiarán la posibilidad de instar acciones judiciales penales contra "los que han agredido y se han apoderado con violencia de bienes de otras personas" en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Según Carrizosa, en plena sesión plenaria han recibido un aviso de los estudiantes de esta organización, cuando estaban montando una carpa informativa, avisándoles de que estaban "cercados por varias personas violentas" Por ello, ha explicado que han hablado con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para pedirle que se desplegaran agentes de los Mossos d'Esquadra para defender a estos estudiantes, que estaban "siendo agredidos, se les ha robado la carpa que tenían, se les ha destrozado y se la han llevado".

Al ver que esto no se producía, han decidido salir del pleno y venir a la UAB, y ha asegurado que desconocen si la decisión de que no se desplegara la policía es porque el rector no lo ha autorizado "por esta costumbre decimonómica de impedir que la policía actúe en las universidades, de la misma forma cómo pueden actuar en otro sitio".

"Nos preocupa la pasividad de las autoridades universitarias, que están encabezadas por Gemma Geis, que señala a las asociaciones constitucionalistas y las llama fascistas", ha subrayado Carrizosa, tras asegurar que él, junto con los diputados Nacho Martín Blanco y Joan García, han sido atacados por los estudiantes y que les han tirado líquidos por encima.

Por ello, ha querido advertir al presidente de la Generalitat, Perre Aragonès, y a Geis y Elena de que "no conseguirán" callar la voz de Cs y la defensa que hacen, en sus palabras, de la libertad de expresión y el derecho a poder manifestarse en cualquier sitio para expresar pacíficamente sus ideas. "Los que acosan y cuelgan etiquetas de fascistas, son los que tienen la mentalidad totalitaria porque señalan, deciden quienes son fascistas, y permiten hablar según decidan", ha zanjado.