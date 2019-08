La desesperación de Emiliano Medina: "Llevo casi diez años sin poder ver a mi hijo"

Emiliano Medina es un extremeño afincado en Alcobendas. Lleva casi una década sin ver a su hijo Hugo, que acaba de cumplir catorce años. Junto a su madre, de origen peruano, se marcharon al país sudamericano cuando la pareja se separó. Fue Emiliano quien dio el paso de romper la relación. Como represalia, su ya expareja le amenazó con llevarse a su hijo para que no le volviera a ver. La amenaza, al menos hasta ahora, se ha hecho realidad.

En COPE.es, Emiliano ha afirmado que la relación se torció “porque a mi exmujer se le hizo grande la maternidad, y no quería involucrarse en la crianza de Hugo. Llegó un momento en el que le planteé una separación amistosa por el bien de nuestro hijo. Al día siguiente, me denunció por amenazas y malos tratos. La policía vino a mi puesto de trabajo y me llevaron preso. Estuve una noche durmiendo en el calabozo. Finalmente salí un día después, porque mi exmujer se contradecía constantemente en la declaración.”

Ante aquella situación, Emiliano solicitó la custodia de su hijo. Logró que Hugo pasara una parte de las vacaciones escolares con él, hasta que en 2010 su madre tomó la decisión de fugarse: “Yo me enteré por unos amigos. Desde entonces no les he vuelto a ver.”

A raíz de la fuga, Emiliano movió ficha, y denunció este “secuestro parental” y “traslado ilícito de menores” a través del convenio de La Haya, de la que Perú y España son países firmantes. Tras la denuncia, dos años más tarde, en 2012, Emiliano asistió al juicio en el país andino: “En la primera sentencia, el juez dictaminó que Hugo tenía que ser trasladado a su país de origen conmigo, ya que el convenio de La Haya recoge que en un máximo de siete meses debe dirimir si un hijo tiene que volver o no a su país de origen. Pese a todo, incumplieron la ley, ya que tardaron dos años en pronunciarse.” La exmujer de Emiliano no cumplió con la sentencia. Tampoco lo haría en el año 2013, cuando la justicia española concedió la custodia al padre de Hugo.

La exmujer de Emiliano recurrió esta última sentencia. De esta manera ganó tiempo, para que Hugo se arraigara a Perú. Un tiempo que se le ha vuelto en contra a Emiliano que, casi diez años después, sigue sin poder ver a su hijo. Incluso ha relatado las amenazas que, según ha contado, le lanzó no solo su expareja, sino también la que fue su suegra: “Se puso en contacto conmigo telefónicamente en 2015 para insultarme, y me advirtió que en Perú necesitaba poco dinero para quitarme del medio.” Unas amenazas que Emiliano denunció ante la Policía Nacional: “Se supone que estas amenazas se iban a llevar a la fiscalía. Han pasado cuatro años y sigo esperando. Si hubiera sido al revés la justicia hubiera actuado mucho más rápido.”

Emiliano lleva diez años sin ver a su hijo, pero en 2016 logró ponerse en contacto con él a través de las redes sociales: “Comprobé que tenía activada una cuenta en Skype para jugar online con otros usuarios. Le pedí que me agregase. Una noche hablé con él por videoconferencia. Estuvimos muy bien, se reía conmigo. Pero se ve que su madre se enteró y me bloqueó de todos los sitios para impedirme contactar con él.”

A día de hoy, Emiliano ha optado por renunciar a los abogados: “Después de 80 mil euros gastados… Han sido 10 años muy duros. Estos días ha sido su cumpleaños, mi madre está enferma, y todo eso mina la moral. Me está afectando en lo personal y en la salud.”