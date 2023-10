Derecho y Subdelegación de Defensa organizan el I Congreso Internacional sobre 'Cultura de la Defensa'

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba y la Subdelegación de Defensa en dicha provincia se han unido para organizar el I Congreso Internacional sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa', que tendrá lugar los próximo días 9 y 10 del presente mes de octubre en el histórico Oratorio de San Felipe Neri.

Según ha informado la UCO en una nota, esta significativa cita académica y de reflexión, abierta a la ciudadanía, "representa una evolución del exitoso Ciclo de Conferencias sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa' inaugurado en el curso académico 2014/15.

Ahora se celebrará el Congreso, financiado con una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y encuadrado dentro de las actividades del Grupo PAIDI SEJ-372 'Democracia, Pluralismo y Ciudadanía', y con el apoyo y respaldo del Consejo Social de la UCO.

Los distintos paneles del encuentro se distribuirán entre las sedes de la Subdelegación de Defensa, la Facultad de Derecho y el Consejo Social de la UCO, y se tratarán cuestiones como 'Cultura de la Defensa, Seguridad y Constitución', con una mesa redonda en la que intervendrá el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel Iñigo Laquidaín; el catedrático de Derecho Constitucional de la UCO, Miguel Agudo; EL catedrático de Anatomía Patológica y teniente reservista de Cuerpos Comunes de Sanidad, Librado Carrasco, y el profesor titular de Derecho Constitucional de la UCO y director del congreso, Ciro Milione.

También incluye el programa la ponencia titulada '35 años de la mujer en las Fuerzas Armadas', a cargo de la jefa de la Secretaría Permanente de Igualdad de la División de Igualdad y Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa y teniente coronel de Intendencia de la Armada, Eva Carbayo Gómez, mientras que el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Provincial de Aichi (Japón), el doctor Hiroaki Kawabata, disertará sobre 'Contextos geoestratégicos actuales: OTAN y Asia/Pacífico'.

'Fuerzas Armadas y Derecho Humanitario', por su parte, será el tema de la conferencia que correrá a cargo del coronel Manuel Antonio Martín Vicente, de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), y del capitán interventor Antonio Cánovas López, de la Jefatura Territorial de Intervención nº 5.

Por su lado, la analista en el Área de la Seguridad Nacional y Geopolítica, integrante de la European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy de la Unión Europea (UE) y del Grupo de Trabajo de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Ana Valle, tratará la cuestión de 'Unión Europea y seguridad energética. Situación y perspectivas en el contexto actual'.

Finalmente, el general de División retirado del Ejército de Tierra y presidente de la Sección de Prospectiva de la Tecnología Militar de la Academia, José Carlos de la Fuente Chacón, disertará en el congreso sobre 'Tecnología, logística e innovación dual'. La entrada a ésta y al resto de conferencias es gratuita, hasta completar aforo.