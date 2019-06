Presionan a profesores de la selectividad en Cataluña para no ofrecer los exámenes en castellano

Los profesores encargados de vigilar los exámenes de la Prueba de Acceso Universitario en Cataluña deben entregar los exámenes en catalán y, solo si el alumno lo demanda, entregarlo en castellano. Es la denuncia que han proferido desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, en la que se adjuntan dos documentos a los que ha tenido acceso COPE. El primero de ellos es la ficha de “Funcionamiento de los tribunales de la PAU” emitido a los vocales y en el que se recogen las normas a seguir por los profesores en el “control de los alumnos". En este se recoge: “Repartir primero los enunciados de los examenes en catalán y, en caso de que algún alumno lo demande, entregar la versión en castellano y recuperar la versión en catalán. Dejar constancia en el informe”.

Desde la AEB de Cataluña nos aseguran que los profesores reciben órdenes explícitas de entregar los exámenes expresamente en catalán y “no avisar en ningún caso en castellano”. Ana Losada, presidenta de la asociación, nos matiza las “presiones” que implica para un alumno que se enfrenta a un examen de la dificultad e importancia de la PAU y que “le añades que tiene que levantar la mano en mitad de una clase de 50 o 60 alumnos y desmarcarse como demandante de examen en castellano”.

El segundo documento al que ha tenido acceso COPE es una copia del informe que deben rellenar los profesores vigilantes de las aulas al finalizar la prueba y en el que se detallan incidencias como “horarios”, “material” o “No presentados”. En este caso queda reflejado que existe una casilla para “Número de exámenes en castellano” en la que el profesor deja anotado el número de peticiones de exámenes en español del alumno.

En COPE hemos hablado con uno de los profesores que ha estado presente durante las pruebas y que no ha querido revelar su identidad. “En las reuniones previas para los profesores que vigilamos las pruebas ya nos avisan de que no revelemos a los alumnos que pueden pedir los exámenes en castellano porque, según ellos, es algo que ya deberían saber” revela este profesor que duda de que “este sea el caso”. “El pretexto es que hay pocos exámenes en castellano”. Precisamente uno de los aspectos que denuncia AEB es que solo imprimen un 20% de los exámenes en castellano, una especie de pescadilla que se muerde la cola: se imprimen pocos exámenes, por lo que piden a los profesores que no revelen la opción del castellano, los alumnos no los piden y no queda registrado como incidencia en el informe, así que al año siguiente hay un dato que respalda la poca impresión de copias. Eso sí, este profesor nos confiesa que él mismo se “salta la norma” y avisa a los alumnos. “Se nota cuando uno de ellos abre la veda”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decretó en una sentencia del año 2000 que disponer de uno de los dos idiomas en el encabezado del examen y no hacerlo con el otro ponía a al segundo en una situación de clara “inferioridad”.