Darias subraya la importancia de la vacuna en las embarazadas

La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha subrayado hoy miércoles que en España no es obligatorio vacunarse, después de que Canarias estudie hacerlo con los empleados públicos, y ha recalcado la importancia de que las embarazadas se vacunen.



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias ha insistido en que España lidera las tasas de vacunación y hay un "alto grado de concienciación" social, en alusión a la propuesta que está estudiando el Gobierno canario de obligar a vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen ser inoculados frente a la covid-19.



Sobre esto último, Darias ha añadido que la mayoría de los sanitarios están inmunizados y, además, "conocemos su compromiso". En consecuencia, "no hay problemas" de este tipo en España, sino "todo lo contrario, se acude mayoritariamente": los ciudadanos "se quieren vacunar ya y cuanto antes".



Por otro lado, ha dicho que hay "preocupación" acerca de que las mujeres embarazadas puedan no estar acudiendo a la vacunación, por lo que hay que "trabajar en la concienciación". De hecho, ha añadido, el Ministerio de Sanidad mantendrá reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de que las gestantes se inmunicen.



Hoy mismo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a las embarazadas en cualquier etapa de gestación para que acudan de forma inmediata a vacunarse, ya que hay "un volumen importante" de mujeres gestantes que están ingresadas en los hospitales de la comunidad. En la rueda de prensa, la ministra ha indicado, asimismo, que desconoce los detalles sobre la muerte de un hombre de 36 años a primeros de julio en un municipio de Sevilla, diez días después de recibir la vacuna de Janssen contra la covid-19.



Según Darías, esta vacuna monodosis e indicada para los mayores de 40 años también se puede aplicar a colectivos en los que es "más dificultoso" la administración de una segunda dosis.