Darias se pronuncia sobre las vacunas administradas: "Están controladas menos las puestas indebidamente"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho este jueves en el Congreso, ante las críticas de los grupos por el supuesto extravío de 30.000 vacunas, que no se ha perdido ni un solo vial: "Todas y cada una de las dosis están controladas, menos las que se han puesto indebidamente y se han colado".

En una comparecencia en la Comisión de Sanidad para informar sobre la evolución de la covid, Darias se ha referido así a quienes al inicio de la campaña de vacunación se saltaron el turno para inocularse y ha querido explicar que no es que esas vacunas no estén controladas, porque no estén identificadas en el lote correspondiente, "sino porque se salieron de lo que nos toca a la mayoría de los ciudadanos españoles".

Y tras hacer esa referencia, Darias ha dejado claro que las vacunas "están controladas por albaranes en un proceso absolutamente riguroso de quienes están al frente".

La titular de Sanidad ha negado que haya arbitrariedad en los repartos, como ha dicho reiteradamente la oposición, y ha explicado que la distribución responde a dos pautas: con AstraZeneca el criterio es poblacional "puro y duro", y con las de Pfizer y Moderna, el criterio etario (relativo a la edad).

Por eso, estas dos últimas, que se administran a los más mayores, se reparten en las comunidades en función del porcentaje de su población envejecida.

En su intervención y en respuesta a los grupos que le han preguntado si hubo o no propuesta de Sanidad para adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, Darias ha asegurado que "esta ministra no lanza globos sonda, nunca", por lo que ha apelado a que se pregunte a quien se ha manifestado en ese sentido.

Darias también ha reiterado el compromiso de vacunar al 70 por ciento de la población "a lo largo del verano" y a quien duda de esa capacidad les ha recordado que es un objetivo en el que van "de la mano" de la Comisión Europea. Por tanto, ha dicho, "se mantiene el compromiso que va a depender de la llegada de vacunas".

Aquí ha subrayado que también son las compañías farmacéuticas las que tienen que cumplir su contrato. Y ha afirmado que España y la Comisión Europea exigirán a las farmacéuticas el máximo cumplimiento.