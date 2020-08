Dani de KIRAZ, la música post coronavirus: “La pandemia ha afectado a todo, va a ser duro reponerse”

En un momento de aplazamientos y cancelaciones en cascada en lo que a conciertos se refiere (en España y en todo el mundo), el sector de la música en vivo en particular, y de la música en general, expresa su desconcierto y preocupación de cara al futuro incierto.

El coronavirus ha afectando ya profundamente a todos los ámbitos de la sociedad española. Sobre todo a una rama, la de los espectáculos en vivo y a la música. La Federación de la Música de España (Esmúsica), reclama que se lleven a cabo las "medidas económicas y fiscales anunciadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea para dar liquidez a las empresas, pymes y sectores específicos".

En el año 2019 se celebraron 90.000 eventos de música en vivo a los que asistieron más de 28 millones de personas. La preocupación es máxima porque de la Asociación de Promotores de Música estima pérdidas de 700 millones de euros.“Si nos centramos en la aportación del sector de la música en vivo a las arcas del Estado estamos hablando de seis veces más; es decir, el sector dejará de ingresar 4.000 millones de euros”.

Devolución de entradas

Se está devolviendo el dinero de las entradas para los eventos cancelados. Ticketmaster actúa como plataforma para la transacción segura en la compraventa de una entrada. Igualmente actúa con la misma operatividad en las devoluciones, pero son artistas y promotores los que toman las decisiones sobre la cancelación de eventos.

Grandes artistas como Extremoduro, Dani Martín o El Barrio, han tenido que aplazar sus actuaciones a finales de 2020, o directamente 2021. Ante esto, Ticketmaster mantiene una página actualizada con los eventos cancelados y su nueva fecha.

El ejemplo de KIRAZ, música a pesar de todo

Sin embargo, estos grandes artistas ya tienen mucho camino recorrido, y son los más pequeños los que sufren en mayor medida. Sin salas abiertas o limitadas, ocio nocturno a medio gas, y miedo en la gente a ir a los conciertos.

El ejemplo de la banda de rock madrileño KIRAZ es el ejemplo perfecto de cómo están viviendo los artistas más pequeños el escenario post cuarentena. Dani, cantante y guitarrista del grupo, asegura que “la pandemia afecta negativamente a todo. A los técnicos de sonido, equipos de producción, luces, las bandas. Pero principalmente a las salas. Ahora ya no llenas una sala”.

El líder del grupo define KIRAZ como “energía, pureza y pasión”, destacando que lo “único” que saben hacer es “subirse al escenario y darlo todo”, porque bromea “canciones no sabemos hacer”. Algo que ahora se ha complicado notablemente. Y es que más de la mitad de todos los conciertos y festivales organizados en España han tenido que ser cancelados.

En el caso de esta banda de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, pudieron celebrar un concierto al aire libre en Getafe, en el mes de julio. “En Getafe dimos un concierto al aire libre que tesaba muy bien organizado por el ayuntamiento, respetando todas las medidas de seguridad. Espacio, mascarillas... Además que al aire libre la gente lo disfruta más. Por nuestra parte, no es el momento mas oportuno para hacer conciertos en salas”, explica.

Sin embargo, también asegura que realizar conciertos en salas es algo “arriesgado”, más que por la banda por la gente que acude al concierto. “En parte es un riesgo a realizar conciertos en salas, y si que somos un poco reacios. Al final al concierto van tus seguidores, tus familiares, tus amigos, la gente a la que quieres y no quieres que les pase nada".

“Al final lo que importa es mirar a la gente a los ojos, da igual en un estadio o en una sala pequeña”

Por su parte, Dani destaca que a Kiraz no le ha “afectado mucho la pandemia”. “A kiraz no le ha afectado mucho, porque estábamos preponderado un nuevo disco. Aunque si que hemos tenido que cancelar un concierto que teníamos pensado que fuese una fecha especial porque era el fin de una etapa, pero no teníamos programados muchos conciertos así que relativamente no nos ha afectado mucho”, añade.

El objetivo de esta banda madrileña es sacar su nuevo disco, que grabaran en septiembre, y previsiblemente junto a una gira que pueda empezar en 2021. Ya que como dice Dani, KIRAZ se disfruta en un concierto. “Al final lo que importa es mirara a la gente a los ojos, da igual en u estadio o en una sala pequeña, y decir estoy cantando para ti”, indica.

Durante la pandemia, el grupo realizó varios directos en Instagram, y un concierto en YouTube, nuevos formatos que fueron muy utilizados por los artistas en cuarentena. Aunque a Dani le gusta esta forma de hacer música, el escenario es su hábitat natural. “El formato de directos en YouTube está muy bien, por qué no continuar haciéndolo. Aunque es mas difícil conectar con la gente de esta forma, nos gusta revolcarnos por el suelo y hacerlo por Internet que tepueden bajar el volumen, es difícil”, explica.

En ese directo en YouTube, hubo gran cantidad de interacción con sus seguidores, superando los 100 visitantes en directo. KIRAZ no tiene duda, “para nosotros los seguidores son lo más importante, son los jefes del proyecto”. Y es que para el panorama musical en general, que los fans quieran acudir a los conciertos, sin miedo, es primordial. Dani sabe que “va ser duro reponerse, pero merece la pena esperar y tener paciencia”.