Cuando Fernández-Vara amenazaba en COPE con abandonar el PSOE por pactar con los independentistas

Guillermo Fernández-Vara apenas se ha pronunciado sobre los pactos de Pedro Sánchez a la hora de alcanzar la investidura. El presidente de Extremadura, uno de los barones socialistas más notables, prefiere mantenerse en un segundo plano. Su opinión sobre los aliados del jefe del Ejecutivo es ahora mucho menos crítica que en 2016.

Cuando Sánchez se presentó entonces a la investidura y no logró acceder a la presidencia, intentó recabar los apoyos de Podemos y de las fuerzas nacionalistas. Algo que no gustó demasiado a Fernández-Vara, tal y como reconoció precisamente en una entrevista que le realizó Ángel Expósito en COPE.

“Este partido nació en 1.879, en el siglo XIX, como un proyecto para unir a España y para defender a la clase trabajadora. Claro, si tú ves que por lo que has luchado toda tu vida, a lo que has dedicado todo tu tiempo, que ha sido a argamasar este país, alguien lo pone en peligro pues, evidentemente, no es mi modelo. Pero eso lo vamos a evitar”, declaró entonces.

Su "padre espiritual", Juan Carlos Rodríguez Ibarra, había lanzado la amenaza de abandonar el PSOE si se pactaba con los independentistas."Probablemente iría detrás de él", dijo Fernández-Vara al respecto.

El presidente de la Junta de Extremadura insistió "una vez más” hace unos días en repetir que "hay opciones para que el independentismo sea irrelevante en España" y si no se hace, dijo, es porque "importa bastante más el futuro electoral de algunos que el futuro del país".

En un balance del año en Extremadura, el socialista Fernández Vara consideró como "el elemento más negativo" de 2019 que "estemos sin gobierno".

"En estos tiempos tan llenos de incertidumbre, hay posibilidad de añadir certidumbres, evitando que el independentismo sea relevante en España, la hay, y eso debería ser ahora lo fundamental, lo esencial para nosotros y para los demás", añadió.

Guillermo Fernández Vara recalcó que para que eso se logre "hace falta que alguien dé un paso" y anuncie que "se facilita la formación de gobierno", para que "a partir del día siguiente cada uno se busque las mayorías, intentando sacar adelante presupuestos y leyes".

Preguntado sobre las pocas posibilidades de que su planteamiento prospere, Vara indicó que él seguirá diciendo aquello de lo que está "absolutamente convencido" incluso después del acuerdo del PSOE con ERC.

"Un acuerdo con aquellos que no tienen un proyecto de país ni siquiera parecido al nuestro es el único posible, pero no es el mejor bajo ningún concepto y eso ocurre porque hay gente que está pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones", ha indicado.