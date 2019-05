Críticas a Eguiguren por sus polémicas palabras sobre Ternera: "El héroe de la retirada"

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren ha mostrado su "sorpresa" por la detención del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, al que ha calificado como "el héroe de la retirada" por su papel "clave" en el fin de la banda terrorista.

Así se ha pronunciado Eguiguren en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Efe, en las que ha asegurado que la detención de Ternera en Francia ha sido una sorpresa porque ya se había "habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz, o había encontrado un refugio seguro".

El expresidente de los socialistas vascos ha opinado que Ternera fue una "pieza clave" en el final de ETA, una "deducción" que extrae del hecho de que fuera él quien leyó el comunicado en el que ETA anunciaba su disolución el 3 de mayo de 2018, pero también ha indicado que durante sus conversaciones con Urrutikoetxea en Suiza entre 2005 y 2006 "se demostró que quería realmente acabar con el terrorismo", pero en ese momento no tenía "el respaldo suficiente en ETA".

"Deduzco que en un momento dado tuvo ese respaldo e impuso su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, que siempre hace falta un héroe de la derrota, del final", ha asegurado. Preguntado si lo definiría como el héroe de la derrota, ha asegurado que no es la "palabra exacta" y ha precisado: es "el héroe de la retirada".

Eguiguren ha considerado que esta detención no va a tener "consecuencias políticas" en este momento y ha recordado una anécdota vivida con Ternera. "Una vez fuimos de Suiza a Oslo en un avión del servicio secreto noruego y me acuerdo que íbamos juntos. Yo llevaba el ABC y ponía 'Txeroki enfrentado a Josu Ternera'. Le dije, '¿qué es lo que hay de esto?', y me dijo: 'a Txeroki no le conozco de nada'".

La asociación profesional de la Guardia Civil APROGC se ha felicitado por el papel del Instituto Armado en la detención en Francia del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', para quien rechaza que se utilice el calificativo de "héroe" en el fin de la banda terrorista.

APROGC muestra su "perplejidad" e "indignación" por declaraciones como la del expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, quien ha sostenido que 'Josu Ternera' fue uno de los artífices del fin del terrorismo de ETA, lo que se denomina "héroe de la retirada" en términos de resolución de conflictos.

Esta asociación de la Guardia Civil se ha preguntado cuál fue la contribución de 'Ternera' en el final del terrorismo. "Francamente, no nos consta ninguna acción suya que nos ayudara a detener terroristas, encontrar zulos o armas, o anticipar algún atentado, más bien todo lo contrario", señala APROGC, que recuerda la relación del veterano terrorista con el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en el que fallecieron niños.