La crítica de Herrera a las mentiras del Gobierno marca la mañana política de COPE

1.- Herrera: "El doctor Fraudillo ha vuelto a mentir: no hay expertos en el comité de la desescalada"

El Gobierno asegura que no puede publicar la identidad de los "expertos" consultados en la desescalada del confinamiento porque son funcionarios. "Se ha confirmado, que también lo sospechábamos, que no hay grupo de expertos independientes que esté aconsejando al Gobierno en la pandemia. Son técnicos de los Ministerios, muy respetables, pero por eso no se pueden dar los nombres porque son funcionarios normales y corrientes acogidos a la Ley de Protección de Datos", ha criticado Hererra, pues el Gobierno había asegurado que el proceso lo estaba aconsejando un grupo de expertos, dando a entender que se trataba de científicos de primer orden.

Vídeo

2.- Nueva discrepancia en el Gobierno: Montero rechaza el impuesto para las grandes fortunas de Iglesias

En medio de la crisis del coronavirus, el Gobierno se encuentra con una nueva encrucijada: las discrepancias fiscales a colación del impuesto para las grandes fortunas propuesto por Podemos. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha rechazado la medida de forma pública este martes en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. "Hay otras categorías fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa", ha afirmado al respecto.

Audio

3.- Gay de Liébana, sobre el impuesto a las grandes fortunas: "Este Gobierno va con el paso torcido"

Unidas Podemos llevará a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, cuyos trabajos se iniciarán propiamente el jueves, su propuesta de un impuesto a las grandes fortunas, que ya incluyó en su programa electoral: un 2% para los patrimonios superiores a un millón de euros y progresivamente hasta un 3,5% para los mayores de cien millones.

Vídeo

4.- El Gobierno se contradice en menos de 24 horas con las rebajas: ahora las permite pero sin aglomeraciones

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aclarado, a petición de la patronal de comercio textil Acotex, que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos. De esta forma, el departamento liderado por Reyes Maroto ha aclarado el contenido de la Orden publicada este martes en el BOE por el Ministerio de Sanidad, que señala que "los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones", sin que afectará al comercio 'online', lo que ha provocado el malestar del sector.

5.- Simón admite un pequeño aumento de los casos de coronavirus en niños

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que algunos hospitales han detectado un aumento de los casos de coronavirus en menores de 10 años, pero ha pedido prudencia a la hora de valorar estos datos. En rueda de prensa, el doctor Simón ha indicado que, a pesar de la notificación de los hospitales, el Ministerio de Sanidad todavía no ha detectado una "diferencia significativa" y ha explicado que en todas las cifras se dan siempre oscilaciones.