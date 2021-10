PP cree que reforma de Estatuto para cambiar ley electoral "está en marcha": "Page quiere buscar la trampa"

La parlamentaria del Grupo Popular María Roldán ha asegurado este jueves que el Ejecutivo castellanomanchego "ya tiene en marcha" la modificación del Estatuto de Autonomía "con el único fin de modificar la Ley Electoral", aunque les ha dado "vergüenza" traerlo ahora a la Cámara regional porque ampliar más diputados y más gasto para políticos en plena pandemia "sería inconcebible e inmoral".

Roldán se ha pronunciado así durante su defensa de las resoluciones del PP al Debate del Estado de la Región, donde se ha mostrado segura de que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "va a perder las elecciones y por eso quiere buscar el atajo y la trampa".

A su juicio, con los 33 diputados actuales qaue hay en las Cortes --"y que son suficientes"--, la formación de Ciudadanos "tiene muchas posibilidades de quedarse fuera de esta Cámara" y Emiliano García-Page "quiere un compromiso". "Me temo, y no me equivoco, que es lo que pactó con Arrimadas: su apoyo a cambio de modificar el Estatuto porque se queda fuera".

Dicho esto, la parlamentaria 'popular' se ha preguntado "qué tiene que decir Ciudadanos" al respecto, y ha apremiado a ambos a decírselo ya a la gente y a no engañar con este asunto, rechanzado que García-Page acusase al PP de "manosear" el Estatuto cuando para "manoseo el de Barreda".

"NO A MÁS DIPUTADOS"

María Roldán, que ha concluido manifestando que a los 'populares' no les van "a encontrar" en esta reforma, ha rechazado ampliar el número de parlamentarios. "No a más diputados, no queremos un Estatuto al servicio de los políticos, sino de los ciudadanos".

Al respecto, ha pedido que el presidente autonómico convoque un pleno extraordinario, "si tiene tiempo", para exponer las propuestas de todos los grupos sobre este asunto.

Sobre el mismo asunto, en una intervención posterior, la diputada del PP Lola Merino ha subrayado que en esa reciente reunión de García-Page con la líder de Cs Inés Arrimadas ya acordaron aumentar el número de escaños de 33 "a 50 o 55" en la región y eso, la responsable de Cs en la región, Carmen Picazo, "lo sabe muy bien", ha precisado.