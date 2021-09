PP cree que PSOE y PNV son "rehenes de Bildu" por no frenar homenaje a Parot

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha opinado que es "muy lamentable" que el PSOE y el PNV sean "rehenes de Bildu" por no haber parado los actos que había previstos mañana y que pedían la excarcelación del miembro de ETA Henri Parot en Mondragón (Gipuzkoa).

De Olano ha informado este viernes que su formación mantiene el acto de homenaje a las víctimas que tenía previsto llevar a cabo en el mismo lugar y que pretende mostrar su apoyo a las víctimas del terrorismo, porque constituyen, en su opinión, "un referente moral" para toda la sociedad.

Durante su participación en una mesa informativa sobre la subida del precio de la luz en Segovia, De Olano ha valorado esta convocatoria, que había lanzado la red ciudadana Sare y que finalmente ha sido suspendida y sustituida por concentraciones contra la "cadena perpetua".

"Nos parece muy lamentable que desde el Gobierno de Pedro Sánchez en la persona del delegado del Gobierno en el País Vasco y el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, que sí tenían competencias para impedir esa convocatoria, no hicieran absolutamente nada", ha criticado.

"Es muy lamentable que el Partido Socialista y el PNV sean rehenes de Bildu en una materia san sensible como esta", ha añadido el vicesecretario de Participación del PP, que ha cuestionado: "¿Qué clase de sociedad pretenden crear el PSOE y PNV cuando no ponen los medios necesarios para que no se homenajee a un señor que asesinó a 39 compatriotas?".