El PP cree que debería asumir la Presidencia de Les Corts y que depende de la "decisión personal" de Massó

Vox defiende la continuidad de la presidenta "por coherencia": "Fue elegida y no impuesta por ningún pacto de gobierno"

El PP considera que debería ostentar la Presidencia de Les Corts tras la ruptura del gobierno autonómico con Vox, aunque insiste en que depende de una "decisión personal" de la actual presidenta. Por su parte, Vox mantiene su postura de que su diputada Llanos Massó debe continuar en la Presidencia "por coherencia y lealtad" a sus votantes.

Así lo han trasladado los síndics de ambos grupos, Juanfran Pérez Llorca y José Mª Llanos, después de que la presidenta haya dejado claro que no piensa abandonar el cargo a pesar de la ruptura del gobierno PPCV-Vox por la decisión de los de Santiago Abascal de salir de los ejecutivos autonómicos por la decisión de aceptar el reparto de menores migrantes.

Desde el PP, su nuevo síndic ha expuesto que "Massó fue elegida presidenta con un acuerdo de gobierno", por lo que "si vox ha decidido salir del acuerdo" lo "lógico" sería que la Presidencia de Les Corts la ocupe el grupo 'popular'. Para ello, a su juicio "habría que volver a hacer una elección de la Presidencia atendiendo a la representación de cada formación".

En cualquier caso , ha hecho hincapié en que "tiene que ser su decisión" (la de Massó) y en que el PP mantendrá la "coherencia" de que todos los grupos, incluido Vox, estén representados en la Mesa de Les Corts.

Además, ha descartado la propuesta de Compromís de reformar el reglamento para retirar a Massó de la Presidencia, ya que ha recordado que este grupo entró en la Mesa gracias a un acuerdo con el PP para que todos los grupos tuvieran representación. "Veo muy difícil apoyarla tal y como está planteada", ha esgrimido sobre esta iniciativa que ve "algo cómica".

En cambio, el síndic de Vox ha sostenido que Massó debe seguir porque "fue elegida por los representantes que los ciudadanos votaron en las elecciones" al igual que Carlos Mazón (PP) como 'president' de la Generalitat.

"Nosotros hemos abandonado los gobiernos. Una cosa es el legislativo y otra el ejecutivo", ha argumentado, para subrayar que Massó no fue "impuesta por ningún pacto de gobierno" y que "la única coherencia y lealtad con los votantes es que siga en su sitio".

Dicho esto, ha recordado que el resto de grupos impidieron durante la pasada legislatura que Vox estuviera en la Mesa de Les Corts, mientras ahora están todos, por lo que "Compromís tendría que callarse" porque logró un puesto "gracias al apoyo del PP frente a la voluntad del PSOE".

"NINGUNA INTENCIÓN DE DESESTABILIZAR EL GOBIERNO"

De cara al futuro, Llanos ha reiterado que Vox apoyará las medidas que considere positivas "vengan del grupo que vengan". "No tenemos ninguna intención de desestabilizar el gobierno, absolutamente ninguna, pero si no formamos parte no tenemos ese compromiso de tener que llegar necesariamente a votar lo mismo o apoyar todas las medidas", ha explicado.

Y ha puesto como ejemplo el apoyo de Vox a medidas como la proposición de ley de À Punt, ya que este partido está en contra de las radiotelevisiones autonómicas: "En un pacto de gobierno todos ceden y Vox ha respetado los pactos de caballeros".