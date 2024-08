Covadonga Tomé ve "necesaria" una tasa turística en Asturias fruto de un copago entre empresarios y turistas

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé ha detallado este viernes su propuesta concreta para una tasa turística en Asturias. En su opinión, es una medida que "es necesaria para beneficiar al común, no solo a un puñado de empresarios".

Tomé ha hecho estas declaraciones tras conocerse las reticencias del PSOE -en el Gobierno autonómico- y el sector empresarial a implantar este canon.

"El objetivo es buscar un equilibrio en la sostenibilidad del sector turístico", apuntó la parlamentaria. Para garantizar este equilibrio, la propuesta de Covadonga Tomé pasa por un copago entre empresarios y turistas.

"Esta propuesta es diferente a la que se aplica en Cataluña, ya que el pago se reparte entre el sector empresarial y los turistas, en Cataluña recae íntegramente en las y los visitantes-", matizó.

"Debe ser una tasa dedicada a generar un fondo anual que permita reforzar servicios públicos, vivienda pública, servicios sociales y protección del medio ambiente", explicó. Propone que "se aplique a las pernoctaciones en hotelería, campings, Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Apartamentos Turísticos.

Tomé explicó que la tasa turística "es una medida concreta, transicional, para intentar mitigar el impacto negativo de la turistificación". Es por eso que propone que tenga un carácter autonómico: "Cobrada y gestionada por la Administración asturiana, su implantación debe suponer una Oferta Pública de Empleo para dotarse de inspectores y funcionarios que asuman esta nueva carga de trabajo".

Esta medida, a su juicio, tiene que acompañarse de "un plan integral para el turismo sostenible". "Debe estar acompañada de medidas de regulación y control de los alquileres turísticos, como las moratorias de licencias, o incluso medidas de fiscalidad especial para las viviendas que permanezcan vacías o similares", ha dicho.

Matizó, no obstante, que "estas últimas medidas corresponden a competencias estatales y no parece que ni el PSOE ni el PP tengan intención de tomarlas si no hay presión y movilización social".