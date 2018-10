Cosidó (PP) defiende con su tesis en la mano que "está publicada" aunque matiza que no está en Internet

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha señalado este martes que al contrario de lo que ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su tesis doctoral "está publicada" y disponible en multitud de bibliotecas de universidades, e invita, con el libro de la tesis 'Economía de la Defensa en España: 1982-1992' en la mano, a que la consulte quien quiera, aunque reconoce que no puede encontrarse en Internet por no estar digitalizada.

Cosidó ha mostrado su tesis a los medios en el pasillo del Senado, después de que el presidente le retara a publicar su tesis doctoral si no tiene nada que ocultar y a explicar como es posible que en el tribunal que le evaluó hubiera miembros del PP.

Por este motivo, Cosidó ha querido aclarar que su tesis doctoral está publicada por la editorial Eudema, y que se hicieron 1.000 ejemplares que se pueden encontrar hasta en National Defense University de EEUU. Además, ha recalcado que se trata de una tesis "dura" sobre gasto militar y que cualquiera puede adquirir el libro.

No obstante, ha explicado que "no está publicada en Internet" debido a que es una tesis "muy de principios de los años noventa" y la elaboró con un ordenador antiguo usando disquetes blandos. "No la he reconvertido a un formato digital que me permita subirla a Internet", ha añadido.

Sobre la fecha en la que aparece como registrada, Cosidó ha indicado que aparece la fecha del 1 de enero porque al ser un trabajo anterior a creación del registro informatizado Teseo, se le pone "la fecha con la creación del registro".

En cuanto a los miembros del jurado ante los que defendió la tesis, ha recordado que fueron tres catedráticos y dos titulares. Ha añadido que dos de ellos han fallecido por lo que ha lamentado "la gran bajeza" de Pedro Sánchez de cuestionar al tribunal cuando alguno de sus miembros ya ha fallecido y no puede defenderse.

Según han explicado desde el PP los miembros de ese tribunal fueron Javier Tusel, Luis Gámir --ambos fallecidos--, Juan Manuel Gómez Castañeda, Florentino Portero y Cristóbal Montoro.