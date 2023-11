Córdoba cree que el PP está "asumiendo demasiados postulados de Vox"

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha considerado este jueves que "se están asumiendo demasiados postulados de Vox por parte del PP", según ha manifestado "como representante de Formentera y como independiente".

Al mismo tiempo, ha explicado que "igual" no se está dando a la Isla "la importancia que nos merecemos", refiriéndose a las declaraciones que ha realizado en los últimos días en las que no ha descartado dejar de apoyar incondicionalmente al Govern.

En declaraciones a los medios de comunicación, Córdoba ha señalado este jueves que no es el momento para explicar los motivos concretos de su postura puesto que está inmerso en una negociación, aunque "por supuesto, tienen que ver con Formentera".

"Demostrar realmente la importancia y la independencia de Formentera de temas de color político", ha insistido, reiterando que "en ningún momento" sus ideas pasarán por encima del interés del pueblo de Formentera.

Córdoba ha recordado que ellos propiciaron que Marga Prohens sea presidenta del Govern y ha señalado que existe un pacto que se está cumpliendo "en parte". También ha insistido que en próximos días informará sobre el resultado de las reuniones celebradas con el Govern.

Además, ha afirmado que no existe intención de tumbar el Govern, aunque ha reconocido que se han producido especulaciones sobre su postura "cuando no puedes explicar el detalle". "No puedo explicar según qué cosas que pueden afectar a esta negociación", ha añadido.

Según el presidente, sus palabras sobre el "momento de incertidumbre político actual" no se refieren sólo a su postura, sino a diversas circunstancias que han tenido lugar. "No es un tema concreto", ha dicho.