Córdoba aclara que no piensa cesar a nadie aunque ha pedido dos dimisiones al perder la confianza en dos consellers

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha aclarado que no tiene idea de cesar a nadie, aunque sí ha pedido la dimisión a dos consellers de Sa Unió al creer que "son las personas que realmente han provocado toda esta situación de manera deliberada" y sobre quienes ha dicho no tener confianza.

En declaraciones a los medios este lunes, Córdoba ha opinado que si hay una prueba de que haya hecho algo ilegal o ilícito, igual no sería tan complicado que saliera a la luz. "Pero es que van dos semanas", ha añadido.

Sobre el mensaje que transmitió hace días, el presidente ha reiterado que simplemente aseguró que se planteaba retirar su apoyo incondicional al Govern puesto que no puede ser que desde el PP se exija a Sa Unió, y a Córdoba como político independiente, que el voto siempre sea en el mismo sentido del PP.

"Lo siento, no estoy dispuesto", ha insistido, explicando que, aunque coincidan los intereses en el 99 por ciento de los casos entre PP y Formentera, él no puede mantener un apoyo incondicional. "No creo que sea lo que pide la gente de Formentera", ha sostenido.

En esta línea, ha recordado que hizo la manifestación "porque intentándolo de otra manera" no lo conseguía. "Al final uno hace la declaración porque, como político y como responsable, igual hay que informar de las cosas", ha reiterado.

También ha puntualizado que el conseller de Promoción Económica, en estas fechas, ya debería tener los presupuestos elaborados, que deben ser firmados por el presidente. Así, si dimite Córdoba, sí existiría un problema e igual no se aprobarían las cuentas, ha concluido.