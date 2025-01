COPE accede al vídeo de la declaración de Errejón: da su versión de lo sucedido y explica por qué ahora piensa que sí hay denuncias falsas

COPE ha podido acceder a las declaraciones en el tribunal de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliáa. Bien sabes que fue la actriz la que denunció al expolítico, aludiendo a que le agredió sexualmente en una noche de fiesta en el año 2021.

Hasta ahora, no había trascendido las declaraciones íntegras de ambos, pero ahora hemos podido acceder al vídeo de esas declaraciones.

El expolítico declaró ante el juez Adolfo Carretero que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa, y que lo que hicieron fue consentido, en contra de lo que ha asegurado ella.

Además, negó rotundamente lo denunciado y aseguró que ella no estaba tan bebida como ha declarado y que hay varios testigos que puede corroborar lo que él dice.

Por su parte, la actriz Elisa Mouliaá, que declaraba antes que Errejón, ratificó ante el juez que investiga su denuncia por presunta agresión sexual que dejó claro al político que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero él insistió y ella había bebido mucho, y sugirió que el político pudo echarle "algo" en la bebida que le dio.

La actriz contó entonces que tras la presentación del libro del expolítico, Errejón la invitó a tomar algo y ella accedió, aunque no se sentía cómoda, tras lo cual decidieron ir a una fiesta de unos amigos de ella.

A partir de ahí se sucedieron tres agresiones sexuales: una en el ascensor de camino al piso de la fiesta, otra en una habitación de esa vivienda y la tercera en el piso de Errejón, al que fueron posteriormente.

Relataba que ella en la fiesta bebió, y hacía tiempo que no lo hacía, y el expolítico le dio dos o tres copas tras las que rápidamente se sintió borracha, por lo que no sabe si le echó "algo" en esas bebidas.

Ha precisado que en una habitación de la casa en que se celebraba la fiesta, Errejón la comenzó a tocar y, cuando ella le rechazó, él fue cambiando de estrategia hasta que ella le tuvo que decir que "a una mujer no se la trata así", dejándole claro que no quería que siguiera.

Ya en el piso de Errejón, donde fueron porque él le quería dar su libro, ella le tuvo que decir que le parecía mentira que precisamente él se portara así y le recordó que "solo si es si", como declaraba.

Su argumento refugiado en denuncias falsas

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón negó ante el juez haber dimitido por la denuncia por agresión sexual de Elisa Mouliaá, sino ante la "incoherencia" que suponía seguir en un partido que da por plena y directamente válido todo testimonio de una denunciante y tener que defender su inocencia al mismo tiempo.

Fue esa "incoherencia política" y la "pérdida de confianza" en las dirigentes de Sumar lo que le hizo dar un paso atrás y no el reconocimiento de la denuncia de la actriz, según manifestó el también cofundador de Podemos en su declaración como investigado ante el juez el pasado jueves.

"Yo no reconozco estos hechos en modo alguno. Esto no es cierto", dijo Errejón sobre el relato de violencia sexual de la denunciante; y ante las dudas del juez de por qué como portavoz de Sumar defendía la idea de que "cualquier testimonio aunque sea anónimo y sea en redes es plena y directamente valido" y "cuando le pasó algo es cuando cambia", contestó: "Señoría, esto pasa a veces en la vida".

En cualquier caso, al ser preguntado por su Señoría sobre la ley del sí es sí y el consentimiento, Errejón aseguraba que “en la vida real la gente no habla con consignas”.

Las declaraciones de Elisa Mouliáa

Por su parte, la actriz ha asegurado que estaba “más ebria de lo normal” y que tiene “lagunas al salir de la habitación”.

Al ser preguntada por las razones para subir al coche a pesar de haber sido agredida previamente, Elisa Mouliáa aseguraba que “no lo entiendo” y que no sabe por qué lo hizo.

“Pocas veces he visto a una persona más fría. Luego me dijo 'muchas gracias, porque esto me sirve para futuros encuentros'. Me llamó mucho la atención” aseguraba ante el juez.

Respecto a por qué no denunció, la actriz aseguraba que, a pesar de contárselo a sus amigas, no pensó que fuese una agresión y un delito, pero sí que se “sentía completamente humillada”.

“Me afectó mucho, comencé a tomar antidepresivos, y la psiquiatra me recomendó empezar con un terapeuta y estuve con él rumiando la idea de... pero no me atrevía, por miedo a Errejón, porque terno una hija” decía.

Los mensajes posteriores

Una de las pruebas de descargo que la defensa de Errejón presentará al juez son los mensajes que ambos siguieron intercambiando desde ese encuentro hasta abril de 2023 en redes sociales y que el exdiputado dice conservar, como una mención a un concierto de Silvio Rodríguez.

Mouliaá explicó, a preguntas del juez y de la letrada de Errejón, que siguió interaccionando a algunos mensajes en redes del entonces político, limitándose a contestarle, y más tarde borró varios de esos mensajes por consejo de su anterior abogada.

Añadió que, aunque él le escribió mensajes por Telegram, donde los textos se pueden autodestruir, ella contestó por WhatsApp en al menos una ocasión para que quedara constancia por si denunciaba.

También admitió que llegó a preguntarle a Errejón si conocía a un abogado porque ella iba a divorciarse de su marido, en un "momento de desesperación", un asunto al que también aludió Errejón en su declaración, en la que añadió además que justo ese día supo por la prensa que se archivó un caso por violencia machista contra su exmarido, en el que ella acabó retirando la denuncia.

Tras los interrogatorios, las partes deberán proponer diligencias para seguir investigando.