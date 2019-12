El contundente alegato de Loquillo contra las subvenciones a “los fracasos de los demás”

José María Sanz Beltrán es popularmente conocido como Loquillo. El cantante catalán apenas necesita presentación y cada vez que concede una entrevista o hace declaraciones públicas, no deja indiferente a nadie. La última vez, para el diario ‘La Razón’, donde ha hablado de todo, su carrera y hasta de las subvenciones, sobre las que no ha querido callarse.

En un momento dado, Loquillo era preguntado por su ética de trabajo, a lo que el popular cantante respondía con contundencia: “Creo en el concepto de Cassavettes de hacer cine. Que conviven lo «mainstream» y lo «off», y utilizo lo primero para hacer lo segundo. He llevado al teatro varias obras, he producido dos documentales de género, y siempre con mi dinero”, presumía.

Sobre su implicación en los proyectos que ha llevado acabo relataba cómo “Antes hipotecaba mi casa y ahora busco inversores. No creo en la financiación a dedo ni en las subvenciones”. Entonces, era cuando ya Loquillo trataba el tema de las subvenciones en detalle.

“¿Nunca ha recibido una subvención?”, era preguntado el cantante barcelonés, a lo que este respondía de manera clara: “No. Ni quiero. No quiero pagarle los fracasos a los demás y por eso no quiero que me los paguen a mí”, concluía de forma tajante.

También, tras haber asegurado que habría hipotecado su casa, Loquillo se ha refirmado en este punto: "Varias veces. Hombre, eso es un clásico. Cuando quieres hacer algo, o consigues inversores y publicidad, o... Somos pioneros en buscar inversores en España y se nos ha criticado mucho por ello. Pero no sé, Iggy Pop hace anuncios de Dolce & Gabbana o de tónica y utiliza eso para mejorar su «show» y es lo lógico. Pero en nuestro país no tenemos Ley de Mecenazgo. Y la necesitamos desde hace ya legislaturas. ¿No somos un arte? ¿No somos cultura? ¿No podemos tener ayudas para infraestructuras y locales o para que los artistas salgan? Con lo que genera el pop y el rock en España, ¿no tendríamos derecho a eso? Desgraciadamente, para el Ministerio de Cultura, nuestra cultura, el rock y el pop, es una cultura menor", concluía el cantante de éxitos como 'Feo, fuerte y formal'.