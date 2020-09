Un control en el Congreso sin Sánchez y "sin preguntas"

Ángel A. Giménez

Sin Pedro Sánchez y "sin preguntas", la sesión de control del Congreso al Gobierno ha vivido algunos momentos de descontrol y desconcierto, en especial cuando PP y Vox se han dirigido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con cuestiones sobre asuntos de los que luego no han hablado.

El jefe del Ejecutivo estaba a punto de subir al avión que le lleva este miércoles a Bruselas cuando ha comenzado en la Cámara una sesión descafeinada precisamente por su ausencia.

La vicepresidenta, nada más conectar el micrófono de su escaño, ha intentado despejar las dudas: Sánchez ha ido a Bruselas a celebrar diversas reuniones bilaterales con mandatarios de la UE, a pesar del aplazamiento del Consejo del jueves y del viernes, porque su prioridad es la defensa de "los intereses" de España.

Tras recordar que el expresidente Mariano Rajoy se ausentó en seis ocasiones de las sesiones de control, ha abordado el contenido de la pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra. La duración de los ERTE ha sido el asunto.

El de la pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, a Iglesias ha sido la utilidad de las políticas sociales del Gobierno, pero el diputado por Murcia ha comenzado así: "El Falcon -el avión presidencial- está para llegar a tiempo a Bruselas, no para ir a conciertos en Benicássim".

El vicepresidente segundo le miraba expectante, la pregunta era para él, pero Egea ha dicho "señora Calvo, escuche" y ha enumerado una serie de críticas al Gobierno.

El gasto en asesores, la investigación a Podemos por su financiación, los ERE de Andalucía, las manifestaciones por la gestión sanitaria del Ejecutivo madrileño, las relaciones con EH Bildu, la ausencia del rey este miércoles en Barcelona, la gestión de los ERTE, el panorama de los autónomos... Todo eso ha dicho Egea.

Cuando ha llegado su turno, Iglesias ha tenido que preguntar a Egea: "¿Cuál es la pregunta?".

La de la diputada de Vox Macarena Olona al propio Iglesias ha seguido unos derroteros similares.

Su cuestión era sobre los "escándalos judiciales" que a su juicio acechan a Podemos. "¿A qué escándalos se refiere?", le ha espetado el vicepresidente.

La número dos del grupo de Vox ha mencionado la condena a Rodrigo Lanza por el llamado crimen de los tirantes en Zaragoza, ha acusado al vicepresidente de "jalear" la violencia contra la policía y se ha dirigido al ministro de Interior para anunciarle que pedirán su comparecencia en la próxima comisión sobre el caso "kitchen".

Iglesias no ha disimulado su contrariedad: "Me preguntaba si voy a dimitir y le he pedido que cite a qué escándalos judiciales se refería. No ha mencionado ni siquiera uno".

Ha habido más casos de preguntas sobre un asunto que luego derivan en preguntas sobre muchos asuntos.

La diputada del PP Carolina España ha preguntado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por los objetivos de déficit y de deuda, pero luego ha hablado de los ERE, de la gestión de Montero en Andalucía...

Entre tanta variedad ha pasado desapercibida una pregunta muy importante. "¿Qué tal, señor Ábalos?".

Así ha empezado el diputado del PP Andrés Lorite su cuestión al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El ministro ha sido cortés: "Me ha preguntado qué tal estoy; muy bien, gracias".

La cortesía duró solo esos segundos. EFE