La confesión de Pérez-Reverte sobre Hermann Tertsch que no gustará al de Vox

Arturo Pérez-Reverte siempre se muestra muy activo en las redes sociales. La crisis del coronavirus no iba a ser una excepción a la regla, y más con la gran cantidad de acontecimientos dignos de debate y opinión: la cuenta de Twitter del escritor no para de generar contenido.

Reverte y sus críticas al Gobierno

El autor de El Capitán Alatriste ha tenido cierto protagonismo en la red social de los 140 caracteres en las últimas horas. Este se ha dado por unas palabras de Reverte sobre la transición de la democracia a la dictadura, que empieza por cosas como la censura de la libertad de información.

"Aplicaba su método con prudencia: nunca más de una dosis, y después una pausa. Sólo una píldora a la vez, un instante para comprobar si no era muy fuerte y la consciencia universal lo soportaba...Y así, las dosis fueron cada vez más fuertes" (S. Zweig. Incipit Hitler) — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 17, 2020

“Aplicaba su método con prudencia: nunca más de una dosis, y después una pausa. Sólo una píldora a la vez, un instante para comprobar si no era muy fuerte y la consciencia universal lo soportaba...Y así, las dosis fueron cada vez más fuertes” (S. Zweig. Incipit Hitler)”, se puede leer en el tuit que generó la discordia.

Estas palabras pertenecen al pensador Stefan Zweig, que las dirigió al ascenso al poder de Hitler en Alemania y el advenimiento del nazismo. Reverte compartió la cita debido a lo ocurrido con el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, el domingo. Fue entonces cuando realizó sus declaraciones sobre los comentarios críticos hacia el Gobierno, que tantos ríos de tinta han hecho correr en las últimas horas.

Visto y oído lo de ayer, perdonen ustedes que insista.https://t.co/gTOYqIYqvI — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 19, 2020

“Visto y oído lo de ayer, perdonen ustedes que insista”, fue la reacción de Reverte al informarse sobre el tema. Aprovechó la ocasión para volver a compartir las palabras de Zweig que dejaron entrever su descontento con la actuación del Gobierno ante la pandemia.

El ‘encontronazo’ con Hermann Terstch

Más allá de esta ‘profecía’ tuitera, ha habido un aspecto de la cuenta de Reverte en la red social de los 140 caracteres que había pasado desapercibido… hasta ahora. Se trata del bloqueo que sufrió Hermann Terstch a manos del escritor: el eurodiputado de Vox no puede ver nada de lo que publica el en su día (como él) periodista.

Iba a felicitar a @perezreverte por varias cosas que vi suyas -alguna ha irritado a esos que compensan ahora no haberse sentido bien víctimas del franquismo hasta la campaña electoral de 1982- pero heme aquí que no sé cuándo se ha ofendido tanto como para bloquearme. ¡Caramba! pic.twitter.com/dXriEkytct — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 20, 2020

“Iba a felicitar a @perezreverte por varias cosas que vi suyas -alguna ha irritado a esos que compensan ahora no haberse sentido bien víctimas del franquismo hasta la campaña electoral de 1982- pero heme aquí que no sé cuándo se ha ofendido tanto como para bloquearme. ¡Caramba!”, escribió Terstch entre sorprendido e indignado.

Hola @perezreverte, parece que tiene bloqueado por error a @hermanntertsch. Lo digo porque él le quería felicitar y no ha podido. — Bot-J. ������ (@blancogrx) April 20, 2020

Al ver este mensaje, un tuitero anónimo decidió contactar con Reverte para hacerle saber la situación. “Hola @perezreverte, parece que tiene bloqueado por error a @hermanntertsch. Lo digo porque él le quería felicitar y no ha podido”, le comentó. Sin embargo, el bloqueo no fue ninguna equivocación, como no tardó en recalcar Reverte.

Bloqueé a Hermann Tertsch deliberadamente. Podré vivir sin sus felicitaciones. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 20, 2020

“Bloqueé a Hermann Tertsch deliberadamente. Podré vivir sin sus felicitaciones”, fue su respuesta. Al tener constancia de ella, las risas han sido la tónica entre las respuestas. Aunque alguna que otra crítica para el interlocutor de Reverte ya ha habido. Como esta: “Que tú pienses como otros quieren no quiere decir que otros piensen como tú quieras. Traducido: le tendrá bloqueado por algo, ¿no? ¿Por qué pensabas que es un error?”.