'Concrete Utopia', Premio Universidad de Málaga al mejor largometraje de Fancine

'Gnomes' y 'Sandwich Cat' ganan el concurso en cortometrajes en las categorías de imagen real y animación respectivamente

La producción surcoreana 'Concrete Utopia', del director Um Tae-hwa, se ha alzado con el premio Universidad de Málaga (UMA) al mejor largometraje de la 33 edición de Fancine, según el fallo del jurado oficial, compuesto por la programadora de festivales Annick Mahnert, el crítico de cine Carlos Aguilar y la directora de producción Melina Frías.

La película, muy en la línea temática de este año dedicado a la vivienda, recrea un Seúl devastado tras un terremoto en el que tan solo queda en pie un edificio, donde se atrincheran sus residentes intentando que nadie más acceda a él.

Pero, además de los 9.000 euros del galardón, esta historia de catástrofes que propone una reflexión sobre el valor del hogar ha logrado conquistar dos categorías más del palmarés: el reconocimiento al mejor director para Um Tae-hwa y mejores efectos especiales.

Junto a la triunfadora de esta edición, destaca en el veredicto del comité evaluador la cinta española 'La espera', que pone el sello nacional al palmarés con dos estatuillas: mejor actor para Víctor Clavijo y mejor fotografía, para el trabajo de Miguel Ángel Mora en este thriller de polvo y sangre.

El galardón a mejor actriz ha recaído en Jung Yu-mi, la protagonista de la también coreana 'Sleep', mientras que el resto de premios honoríficos se los reparten tres cintas francófonas: 'Mars Express', la única película de animación de la Sección Oficial, se hace un hueco en el podio obteniendo el mejor montaje; 'Vincent debe morir' consigue el 'gatete' a la mejor banda de sonido y 'The Beast' se lleva el galardón al mejor guion, escrita por su realizador Bertrand Bonello junto a Guillaume Bréaud y Benjamin Charbit.

CORTOMETRAJES

El palmarés se completa con los títulos seleccionados de los cortometrajes a concurso en este 33 Fancine, confeccionado por el jurado joven. El comité, formado por cinco estudiantes de la Universidad de Málaga, ha decidido conceder los máximos galardones a dos obras de humor: en la categoría de Imagen Real, dotado con 3.000 euros, a la divertida 'Gnomes', del realizador holandés Ruwan Heggelman, que nos presenta a estos seres mitológicos como criminales organizados capaces de idear sofisticadas trampas para atrapar a sus víctimas.

Y en animación, la pieza vencedora ha sido 'Sandwich Cat', un corto español dirigido por David Fidalgo a el que se le recompensa con la misma cuantía económica por su alocada propuesta sobre extraterrestres, felinos inocentes y el futuro de la humanidad en juego.

Asimismo, el jurado ha otorgado el premio RC Service a la mejor fotografía, con un crédito de 1.500 euros para invertir en alquiler de cámara de cine digital, a 'Drifting', un proyecto de la directora suiza Marion Reymond. Del consenso de este grupo de alumnos ha dependido además la distinción Méliès de Plata a la producción alemana 'The Last Bar', realizado por Arne Hain, que representará a Fancine en los premios Méliès de Oro al mejor cortometraje europeo fantástico.

OTROS PREMIOS

La lista de premiados incluye asimismo los galardones que los asistentes a las sesiones de Fancine han otorgado con sus votos a lo largo de estos días.

Así, la audiencia ha determinado con sus puntuaciones que la película que se lleve los 1.000 euros del premio del público sea 'La Espera', que revalida este puesto para el cine español como en el anterior aniversario. Y no es la única representante nacional con hueco en este apartado popular: también ha sido premiada por mayor acumulación de votos del público en la competición de cortometrajes el tíutlo 'Alicia', del malagueño Tony Morales, elegida en la categoría de imagen real.

A ella se une la cinta stopmotion 'Skinned', favorita en la modalidad de animación. Ambas piezas obtendrán una recompensa económica de 500 euros cada una.

Por último, el Premio Gato Rabioso, un galardón simbólico que concede la prensa acreditada de Fancine, ha sido para 'Sleep', que hace doblete en el palmarés. Con este veredicto, se rompe la tendencia que, durante cuatro ediciones consecutivas, había logrado alinear la opinión del público con la de la crítica.

La lectura del fallo se ha hecho pública en la gala de clausura que se ha celebrado este jueves en la Sala 1 del Cine Albéniz. La ceremonia, presentada por el actor malagueño Miguel Ángel Martín, conocido en redes sociales como 'Tú no mandas', ha finalizado con la proyección de 'We Are Zombies', dirigida por el trío de creadores canadienses François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell, con la que Fancine ha apagado definitivamente el proyector este 2023. La ceremonia, marcada por un tono festivo y de humor, ha contado con la participación del androide Max Nitrofoska.