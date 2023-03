COMUNICADO: Locus Robotics presenta la plataforma de orquestación de almacenes, LocusONE (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Además, podrá relajarse con Locus en The Happiest Hour (La hora más feliz), todos los días de 4:00 pm ? 5:00 pm, y no olvide participar en la búsqueda del tesoro de Locus en ProMat 2023: Passport to Bots. Descubra cómo funcionan los LocusBots con otras soluciones de almacén líderes de la industria y participe para ganar uno de los cinco premios, entre los que se incluyen un iPad y unos auriculares inalámbricos Beats.Para más información y detalles, visite https://locusrobotics.com/about-us/events/locus-promat-2023/

Acerca de Locus Robotics

Locus Robotics es el líder mundial en soluciones revolucionarias de automatización de almacenes a nivel empresarial, que incorporan robots móviles autónomos (AMR) potentes e inteligentes que operan en colaboración con trabajadores humanos en más de dos docenas de idiomas para mejorar drásticamente el movimiento de productos y la productividad 2-3 veces. Incluida en la lista Inc. 500 durante dos años consecutivos y galardonada con más de 17 premios de la industria y de tecnología, la solución Locus aumenta drásticamente la productividad en la ejecución de pedidos, reduce los costes operativos y mejora la calidad, la seguridad y la ergonomía de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Con más de 100 de las principales marcas del mundo y desplegada en más de 250 centros de todo el mundo, Locus Robotics permite a minoristas, 3PL y almacenes especializados cumplir y superar con eficacia los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de cumplimiento actuales. Para más información, visite www.locusrobotics.com.

