En Comú Podem: "Que el PSOE emplace a la fiscal general a retirar las acusaciones”

Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en Comú Podem, afirma que “Catalunya se merece una situación de normalidad democrática”. Para ello propone un cambio de las políticas en el Gobierno central y pide al PSOE que “marque un antes y después respecto la política del PP y emplace a la fiscal general a retirar las acusaciones” en el juicio sobre los hechos del 1 de octubre del año pasado. Un juicio, según la portavoz de los comunes, “injusto”, porque “siempre hemos dicho que no hubo violencia y por tanto no puede haber rebelión, pero esperaremos a la sentencia”, matiza.

Sobre esta misma cuestión, Alamany comparte la opinión de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, que consideran que no se puede caminar hacia un escenario de normalidad en Cataluña con líderes independentistas en la cárcel.

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, la portavoz en el Parlament de la formación Catalunya en Comú Podem considera que el debate sobre política general previsto para el próximo 2 de octubre se tiene que celebrar, ya que ERC y JxCAT, socios de gobierno, han tenido “tiempo suficiente para ponerse de acuerdo sobre la suspensión de los diputados”, una cuestión que mantiene sin actividad a la cámara catalana desde el 24 de julio. De hecho, las dos formaciones independentistas siguen sin un acuerdo, por lo que podría no celebrarse el debate previsto para principios de octubre. De ser así, sería “un fracaso”, según Alamany.

En este sentido, la portavoz de los comunes pide al Govern de la Generalitat “la verdad, honestidad y no hojas de ruta erráticas” y emplaza a Torra y a sus socios de gobierno negociar los presupuestos para lograr una “legislatura larga”. También ha aprovechado para exigirle al President de la Generalitat que no tenga “las políticas externalizadas en Waterloo”, porque Puigdemont “ya no está en el día a día” de la actualidad catalana.

La portavoz de Catalunya en Comú Podem asegura que se ha “judicializado la política” y que para conseguir acuerdos que vayan más allá de la dinámica de bloques entre independentistas y constitucionalistas hay apelar a los consensos del catalanismo. “La escuela catalana, la sanidad pública y universal y el referéndum”, según Alamany.

Sobre una de las piezas claves del catalanismo, la escuela catalana, según la portavoz de Catalunya en Comú Podem, considera que el debate actual sobre la educación es “necesario que se pueda dar”, pero prefiere hacerlo desde “un punto de vista pedagógico”. Alamany asegura que el problema de la escuela catalana “no es el adoctrinamiento”, sino los recortes.

Alamany considera que lo que necesita el pueblo catalán es “saber qué pasará en el futuro y cuál es el rumbo que debe tomar Cataluña”, un camino que debe apostar por una relación “de tú a tú con el Estado”, según la portavoz de los comunes. En este sentido, ha dicho que “no se puede supeditar toda una legislatura a un día D. Hace falta continuar haciendo política, hace falta continuar escuchando las demandas que hay en la calle, demandas sociales” y ha sentenciado afirmando que “Cataluña vive en una profunda situación de desigualdad”.

La dimisión inesperada del que fue una de las caras más visibles de los comunes, Xavier Domènech, la portavoz de la formación en el Parlament de Catalunya considera que su marcha “no puede suponer la muerte de nuestro espacio”. Para ello, Alamany propone “apuntalar aquel edificio que empezó a construir Xavi Domènech apuntalarlo lo mejor posible y seguir construyendo plantas”.