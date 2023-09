En Comú Podem niega un intercambio entre apoyo a investidura y Presupuestos de Generalitat

La presidenta de En Comú Podem (ECP) en el Parlament, Jèssica Albiach, ha negado la posibilidad de que, con ERC, se acuerde "un intercambio de cromos" entre el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2024.

En declaraciones a TV3, Albiach se ha referido a las negociaciones para apoyar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y formar "un nuevo gobierno progresista".

Sobre la circunstancia de que ERC ya dé por conseguida la amnistía para los encausados independentistas, Albiach ha indicado que a ella no le gusta "dar las cosas por hechas", si bien "una amnistía sería un paso adelante imprescindible para culminar el proceso de desjudicialización, y nos permitiría empezar a hablar más de futuro que de pasado".

Ha precisado que sobre la amnistía "se está trabajando en un documento" en concreto, "pero hay que ser muy prudente" y "cada minuto cuenta y se tiene que avanzar en el trabajo", para lograr que "las conclusiones sean compartidas por todos".

La líder de los comunes en el Parlament ha precisado que "un gobierno progresista que reconozca la pluralidad beneficia a Cataluña", pero ha negado que en la negociación se esté hablando de un intercambio de apoyos entre PSC, En Comú Podem y ERC a los gobiernos del Estado y catalán.

"No entramos en estas consideraciones", ha afirmado y "no cambiaremos nunca el Gobierno central por unos Presupuestos en Cataluña, creemos que no tendría sentido".