Comptos dice que los partidos que se presentaron a las elecciones el 28M "cumplen la normativa" para cobrar las ayudas

La Cámara de Comptos ha publicado el informe sobre las contabilidades electorales de las coaliciones y partidos políticos que obtuvieron representación en las elecciones al Parlamento de Navarra del pasado 28 de mayo y concluye que "cumplen la normativa" y no superan los límites de gastos e ingresos.

Por lo tanto, la Cámara de Comptos da luz verde al cobro de los importes pendientes. El informe es preceptivo para que las formaciones puedan cobrar las ayudas públicas que les corresponden, abonadas por el Gobierno de Navarra.

En la cita electoral de mayo hubo asimismo elecciones municipales, cuya fiscalización es competencia del Tribunal de Cuentas, institución competente también para auditar las cuentas de las formaciones políticas.

El objetivo del informe es revisar las cuentas electorales de las formaciones, verificar que los gastos son los fijados por la norma electoral y controlar que ninguna formación ha rebasado los límites establecidos. En concreto, el límite de gasto que tenían las formaciones políticas para las elecciones al Parlamento era de 490.638 euros.

14.206 EUROS POR ESCAÑO OBTENIDO

Las formaciones con representación en el Parlamento de Navarra reciben como máximo 14.206 euros por escaño y 1,13 euros por voto obtenido. Además, se subvenciona el envío directo de propaganda, sobres y papeletas con un máximo de 0,29 euros por elector si se justifica dicho gasto.

El Gobierno de Navarra había realizado dos anticipos. Uno, en mayo, del 30% de la subvención recibida en las anteriores elecciones; el otro, en agosto, por el 45% de la subvención según los resultados conseguidos.

El informe concluye que las contabilidades electorales presentadas por los partidos y coaliciones con representación parlamentaria "cumplen la normativa" y no superan los límites de gastos e ingresos. En algunos casos, añade, existen pequeños porcentajes de gasto no admitidos por la Cámara de Comptos, al no estar contemplados entre los previstos en la Ley de Régimen Electoral General.

El informe detalla el importe que cobrará cada formación política por los gastos de la campaña electoral al Parlamento de Navarra. A UPN le corresponden 418.000 euros, al PSN 311.000, a EH Bildu 323.000, a Geroa Bai 242.000, al PP 50.000, a Contigo-Zurekin 198.000 y a Vox 52.000.