Compromís lleva una Barbie al pleno de les Corts para denunciar su censura por Vox

Compromís ha llevado al pleno de Les Corts Valencianes una muñeca Barbie para denunciar la censura de Vox en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón), donde la Concejalía de Cultura no ha aceptado la incorporación al catálogo municipal de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas'.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sacado desde la tribuna, durante una pregunta al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), "una Barbie censurada" por "un diputado que le hizo presidente, un diputado de su mayoría", el parlamentario de Vox y concejal de Cultura de Burriana, Jesús Albiol, que llevaba una banderita de 'llibertat d'expressió' con una cara con la boca censurada.

Carlos Mazón ha respondido al síndic de Compromís que ha visto la película 'Barbie' y le encanta: "Me encanta la canción, me encanta la música y me encanta el alcalde de Burriana", del PP.

También la vicepresidenta del Consell , Susana Camarero, ha afirmado que respalda las palabras del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, a raíz de "la polémica inventada y engrandecida por ustedes", un alcalde que ha dicho que no manchen el nombre de Burriana, según ha apuntado la consellera.

El vicepresidente Vicente Barrera (Vox) ha afirmado que no todos los DVD a la biblioteca que llegan tienen por qué ser admitidos, y ha apuntado que también ha ido al cine a ver 'Barbie' con su hija y su mujer.

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha lanzado un mensaje al concejal de Cultura de Burriana y diputado en Les Corts, Jesús Albiol (Vox): "Gracias por tu compromiso, por tu coherencia, por tus principios. Estos son lobos con piel de cordero, cuidado tengamos los valencianos".

Baldoví, que ha colocado la muñeca Barbie en los escaños de Compromís, junto a los carteles de huelga en el sector de la Educación -convocada para este jueves-, ha dicho en su intervención que es "una peligrosa agente del feminismo radical, una agente secreta o de la Agenda 2030, una Barbie que tiene que volver a sacar la bandera de la libertad de expresión".

Y ha ironizado al decir que la comunidad científica está "fascinada" con el descubrimiento de abejas que van por debajo del agua, después de que Albiol se refiriera a la película española como "20.000 especies de abejas submarinas".

El portavoz de Compromís ha preguntado a Mazón: "¿No le da vergüenza que uno de los suyos censure una película ganadora de tres Goyas?".

Durante la sesión de este jueves, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha leído fragmentos del cuaderno de actividades de Don Julio 'El Niño Jesús no odia a los mariquitas', denunciado por Abogados Cristianos, que donará a la biblioteca de Burriana, que está sufriendo "la censura de la derecha y la extrema derecha".

Un libro "tan sencillo" que dice que Franco no solo era una figura histórica, también un dictador, según ha expuesto Muñoz.

Mazón le ha respondido que, en "su afán" por convertirle en franquista, le ha traído "un tebeo", mientras que él ha aportado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que este jueves publica que se someten a información pública las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la exhumación de víctimas de la Guerra Vivil y la dictadura.