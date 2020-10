Compromís espera que en próximos juicios por la Gürtel se acredite "la caja B" del PP

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha saludado este miércoles que el Tribunal Supremo haya ratificado lo que ya se sabía, "que el PP es un partido corrupto", y espera que en próximos juicios por el 'caso Gürtel' se acredite "la caja B" del partido.

Baldoví ha reaccionado así, en declaraciones a los periodistas, a la decisión del Alto Tribunal confirmando que el PP se lucró de las actividades de la red liderada por Francisco Correa. Eso sí en su resolución, el Supremo ve "excesivo" que la Audiencia Nacional diera por acredita la caja 'B' del partido.

El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.

A VECES LOS TRIBUNALES HILAN MUY FINO

Aunque subraya que el Supremo apunta que no está suficientemente acreditada la 'caja B', Baldoví cree que lo que sí está acreditado es que "todos los tesoreros del PP han estado imputados y condenados por corrupción" lo que, a su juicio, evidencia que "en el PP había esa corrupción política y ese beneficiarse de la 'caja B'".

"A veces los tribunales hilan muy fino pero cuando los empresarios recibían adjudicaciones de cargos del PP lo hacían a cambio de dinero, y espero que en los próximos juicios se acredite lo que todo el mundo" cree, que había "caja B", ha apostillado.

Preguntado sobre la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) promovida por el PSOE y Unidas Podemos, Baldoví ha señalado que "probablemente no sea lo más estético" pero entiende que es lo que había que hacer ante la "obstinación" del PP en no renovar un órgano que lleva caduco ya casi dos años. "El PP es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", ha resumido.