El compositor y pianista Steve Barakatt elige Ronda para estrenarse en España

El pianista Steve Barakatt, compositor del himno de Unicef, organización de la que ha sido embajador, y de diez álbumes, va a visitar España y lo hace en una mini-gira de cuatro conciertos que comienza este sábado, 22 de abril, en el Teatro Vicente Espinel de Ronda (Málaga) y donde presentará Néoréalité.

Esta ciudad ha sido expresamente elegida por el pianista y compositor canadiense "por su belleza y la comunión que siente con Andalucía por su origen libanés y por el pasado fenicio que comparten ambos pueblos", han informado desde la organización a través de un comunicado.

De este modo, Steve Barakatt presenta Néoréalité World Tour en España tras su "exitoso" paso por algunas de las mejores salas de conciertos de Europa, Asia y América del Norte y el estreno de su gira en Estados Unidos en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York, han apuntado.

Según han indicado, el estreno en España supone "un hito significativo" para Barakatt, con más de 30 años de carrera y con 500 conciertos a sus espaldas con más de un millón de espectadores en los cinco continentes desde 1995.

"Me hace muy feliz actuar en España, un país inspirador y vibrante que realmente amo y disfruto", ha subrayado Barakatt, quien ya ha pasado o pasará antes de final de año por Portugal, China, Japón, Canadá, Corea del Sur y Marruecos. "Es un privilegio actuar en estas prestigiosas salas de conciertos españolas, reconocidas por su excepcional calidad acústica y por un público amante de la buena música", ha dicho.

Al Teatro Vicente Espinel de Ronda se suman el Teatre Auditori de Granollers (Barcelona) el 23 de abril; el Teatre-Auditori Sant Cugat (Barcelona) el 27 de abril y el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el 7 de mayo.

El compositor presentará en estos conciertos su último álbum, que da nombre a la gira, Néoréalité; así como su single más reciente, no incluido en el álbum, 'Motherland', tema compuesto para conmemorar el aniversario de la independencia de Líbano y lanzado el 22 de noviembre de 2022, todo un homenaje a la tierra que vio nacer a su padre y a la que nunca pudo regresar.

Ambos trabajos han sido lanzados a nivel mundial por Universal Music y ya han superado las 1.500.000 reproducciones en YouTube, han asegurado.

"Néoréalité es un álbum sobre la fragilidad humana y la delgada línea entre los contrastes de la vida, entre la felicidad y la infelicidad, la estabilidad y el caos", ha destacado el compositor. Y es que Barakatt ofrece en directo "un magnífico viaje musical a través de sus composiciones más aclamadas".

Interpretará un concierto de piano con varias composiciones de su último álbum, lo mejor de sus álbumes anteriores y algunos de los himnos más conocidos que ha compuesto, como el de Unicef, que se estrenó desde la Estación Espacial Internacional en 2009.

Steve Barakatt, originario de la ciudad de Québec (Canadá) y con ascendencia libanesa, se ha ganado un notable reconocimiento internacional por sus cientos de producciones con los mejores talentos artísticos, los principales sellos discográficos y estudios de grabación de renombre en todo el mundo, según la organización.

Su "exitosa" carrera como concertista de piano lo ha llevado a los cinco continentes. Ha vendido más de cinco millones de álbumes en todo el mundo y su catálogo de música ha superado las 200 millones de reproducciones en YouTube.

Durante más de tres décadas, ha presentado más de 500 conciertos en los lugares más emblemáticos del mundo y es el compositor de himnos oficiales más reconocido del mundo, además de Lullaby de Unicef; el de Saemangeum MegaCity, 'One More Heart, One More Dream'; el himno oficial de la Ordre National du Québec, 'Devenir'; y otros para Fairmont Le Château Frontenac y los 66 Royal Golf Clubs del mundo.

A esto suma composiciones para muchas otras organizaciones prestigiosas y eventos televisivos como la Copa Mundial de la FIFA y el Gran Premio de F1. En 2018, fue condecorado por el primer ministro de Corea del Sur y recientemente fue nombrado Caballero de la Ordre National du Québec por el primer ministro de Québec.

En 2020 se convirtió en artista de Universal Music MENA (Middle East and North Africa) y su catálogo de música está representado a nivel mundial por Universal Music Publishing Group. Su gira cuenta con el apoyo del Consejo Canadiense de las Artes.