Compartir fotos en redes sociales: sólo con permiso porque "la imagen es un dato personal"

Experto UNIR analiza el tratamiento de las imágenes en la redes sociales y la necesidad de pedir, siempre, permiso para compartirlas

El docente del Máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Pere Simón ha advertido de que las fotos, a personas, sólo pueden compartirse en redes sociales con permiso porque "la imagen es un dato personal".

En una entrevista a Europa Press, ha sido tajante al señalar que "no podemos hacer fotos de personas y subirlas, a una red social, sin su consentimiento, porque, en realidad, hacer una foto de alguien es un tratamiento de datos".

Además, la imagen "tiene un régimen jurídico específico que tiene que ver con la protección" de la misma, es decir, "qué se puede hacer con esa imagen".

"Si yo me hago una foto con unos amigos y les digo, oye, la voy a subir a Instagram, ahí no hay problema", ha relatado, "porque estoy siendo transparente, y estoy diciendo qué voy a hacer con ella, y porque si me dicen que no hay problema me están dando su consentimiento".

El consentimiento puede ser oral, pero "tiene que derivar de una clara acción afirmativa". Contestar sí, decir no hay problema, mover la cabeza de forma afirmativa; son fórmulas válidas para un consentimiento.

Simón ha invitado a pensar que, una vez hecha la fotografía, se pierde el control sobre ese contenido, dado que, por ejemplo, con la inteligencia artificial alguien puede aparecer en cualquier escenario.

Con respecto a las personas que están a nuestro alrededor, y que no salen en la foto de manera directa, sino en el fondo, ha concretado que "en ese caso no hay la protección de derecho de imagen, porque las personas que están por detrás, aunque aparezcan en la foto, son accesorias".

"Yo me hago un selfie, y estoy en un espectáculo público, y aparecen personas de fondo, ellos son accesorios, se entiende que no puedo ir a pedirles consentimiento, de entrada porque no sé ni quienes son, y su imagen es accesoria, no es el contenido principal de la foto", ha explicado.