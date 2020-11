España ante el reto de distribuir la vacuna contra la covid-19: ¿estamos preparados?

Esta semana la arrancábamos con una noticia muy esperanzadora. La farmacéutica Pfizer aseguró que su vacuna contra la covid-19 es un "90% efectiva". Protege frente al coronavirus y se logró siete días después de vacuna y 28 días después de la primera dosis a los voluntarios.

La eficacia se llevó a cabo comparando el número de participantes infectados con el nuevo coronavirus y el grupo placebo. Tal fue el impacto mediático que tuvo esta noticia, que el Ministerio de Sanidad se apresuró en pedir cautela. A través de un comunicado, indicaban que era necesario esperar a que acabe el ensayo clínico para extraer conclusiones.

"Debido a las características del estudio es necesario ser cautos y esperar a que el ensayo clínico haya finalizado para poder analizar todos los datos y extraer conclusiones sólidas", aseguraban desde el Ministerio.

Esta declaración llegaba tras unas palabras de Salvador Illa en TVE donde se apresuraba a asegurar que España firmaría algunos contratos más con Pfizer y otras compañías: "Si todo va bien, deberían llegar las vacunas a principios del año que viene. Si todo fuera muy bien incluso a finales de este año". De la cautela... se pasó a la euforia. Y en apenas unas horas.

Sea como fuere, de llegar finalmente esas vacunas y si pasan todas las pruebas pertinentes, Sanidad seguirá una estrategia de vacunación.

¿En qué consistirá esa estrategia de vacunación?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que el grupo de expertos designado para elaborar dicha estrategia tenga un plan cerrado el 23 de noviembre. En él, se determinará qué colectivos necesitan recibir primero esas dosis.

Además, los expertos están debatiendo también cuestiones logísticas como las dificultades de conservación de algunas vacunas que se están elaborando (como la de Pfizer, que requiere una temperatura determinada). También el Gobierno y las autonomías están repasando las 7 vacunas que nuestro país tiene en mente: Sanofi, Janssen, Astrazeneca, Pfizer y Biotech, con las que ya hay acuerdos "muy avanzados".

¿Quién recibirá primero esa vacuna?

Los expertos que se han pronunciado al respecto apuntan a un grupo poblacional muy concreto: los más vulnerables. Esto es, aquellas personas que tengan riesgos de complicaciones por la covid-19. La directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, María Neira, indicaba en 'Herrera en COPE' que en el próximo año será fundamental proteger a los grupos más débiles. Por tanto, reiteraba esa premisa tan recurrente entre las autoridades sanitarias.

"Probablemente en el primer trimestre de 2021 las campañas empezarán a ponerse en marcha". Además, también lanzaba un mensaje esperanzador sobre los resultados que ha presentado la vacuna de Pfeizer: "Todo se está trabajando a unas velocidades increíbles y habrá un calendario de vacunación porque hay que vacunar a miles de millones de personas", aseguraba María Neira.

También el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha destacado en un informe técnico que habrá que vacunar a estos grupos vulnerables, así como a grupos de profesionales más expuestos bien por edades o regiones geográficas con una elevada incidencia de la covid-19. Por tanto, todo parece indicar que esa será la estrategia a seguir en todo el planeta para hacer frente al virus, ya con un tratamiento específico.

¿Cómo será el plan europeo para vacunar?

De momento, sabemos que Alemania cuenta ya con una estrategia nacional de vacunación. Tal y como adelantaba nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, el Gobierno central adquirirá las dosis y las distribuirá a lugares de almacenamiento fijos. Según confirmaba el Ministerio de Defensa, el ejército alemán se encargará de esos traslados.

La vacuna estará en consultorios médicos y hospitales y será aplicada en centros de vacunación específicos. Los primeros centros se establecerán en diciembre y contarán con todas las herramientas necesarias para extender la vida útil de las dosis. El Consejo Ético Alemán ha publicado un documento que establece las condiciones: la vacuna ha de ser voluntaria y gratuita, y se repartirá según la proporción de habitantes.

El resto de países europeos no cuentan todavía con un plan concreto. Mientras, Bruselas ya se encuentra apretando "las tuercas" a los países para diseñar y coordinar sus campañas de vacunación contra la covid-19. Así lanzaba este llamamiento la comisaria de Salud europea, Stella Kyriakides: "Todos deben estar preparados. No son las vacunas las que salvan vidas, sino las vacunaciones. Tenemos que ir un paso por delante de los acontecimientos, no podemos permitirnos ir por detrás", reivindicaba.

El Ejecutivo comunitario ha resaltado que todos los Estados miembros tendrán acceso "al mismo tiempo" a las vacunas cuando estén disponibles, pero advierte de que el número de dosis "será limitado en las primeras etapas".