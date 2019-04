Cómo librarse de una mesa electoral: estas son las justificaciones legales

El próximo 28 de abril se celebrarán elecciones generales en España, además de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana. Ya han llegado a muchos domicilios y en los próximos días seguirán llegando las cartas que anuncian a los ciudadanos que les ha tocado formar parte de una mesa electoral.

Si te toca formar parte de una mesa electoral, tienes la obligación legal de acudir a ella el día de las elecciones. Solamente una serie de causas justificadas pueden permitir que te libres de acudir a una mesa electoral.

Vídeo

Estas causas, que explica la Junta Electoral Central, deben estar perfectamente documentadas y las alegaciones deben formularse en un plazo de siete días desde el momento en que te llega la notificación de que te toca formar parte de una mesa electoral. Una mesa electoral, donde se instala la urna, está formada por un presidente y dos vocales, y cada uno de estos cargos "obligatorios" debe contar con dos suplentes.

Estos son los motivos que te eximen de participar en una mesa electoral:

CAUSAS PERSONALES

Causas que eximen automáticamente : La situación de discapacidad, ser "pensionista con incapacidad permanente absoluta", estar embarazada de más de seis meses y descansando por ello, estar preso, estar ingresado en un hospital psiquiátrico, haber formado parte de la mesa al menos en tres ocasiones durante los últimos diez años o ser víctima de delito.

Causas que pueden llegar a eximir : Otras justificaciones personales son las relacionadas con la salud: Por ejemplo, padecer alguna lesión o dolencia, la previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores o en el día siguiente, que se haya producido un cambio de residencia a otra comunidad autónoma e incluso formar parte de una confesión o comunidad religiosa en las que "el ideario o el régimen de clausura resulte contrario o incompatible" con ir a la mesa electoral.

CAUSAS FAMILIARES

Causas que eximen automáticamente : Ser madre con un hijo en periodo de lactancia, tener bajo tu cargo a niños menores de ochos años o de personas con discapacidad y tener que cuidar de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad (padres, suegros, hijos, abuelos, nietos, hermanos...) que necesiten tu atención por accidente o enfermedad.

Causas que pueden llegar a eximir: Que el día de las elecciones se celebre algún acontecimiento familiar (por ejemplo una boda, una comunión) que no se pueda aplazar o cuyo aplazamiento provoque una pérdida económica importante. La Junta precisa aún más: el designado para la mesa debe ser el protagonista del mismo, y si no es él, debe serlo alguien con un grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad. En otras palabras: casarse el 28 de abril o la comunión del hijo ese día son causas para no estar en la mesa.

Otra causa es ser padre o madre y tener un hijo de menos de 14 años al que cuidar ese día porque el otro progenitor no puede hacerlo y no tiene familiares que puedan.

CAUSAS PROFESIONALES

Podrán librarse de ir a la mesa electoral los que durante la jornada electoral trabajen para las juntas electorales, los juzgados o las administraciones públicas con funciones electorales "encomendadas", las personas que estén de servicio y trabajen ese día en servicios esenciales como los sanitarios, protección civil o bomberos; los directores de medios de comunicación o "jefes de servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral" y profesionales que hayan de participar en acontecimientos públicos fijados para el día de las elecciones antes de conocerse la convocatoria.

Todas las causas han de presentarse con la documentación requerida y las juntas de zona serán las que decidan.