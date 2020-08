¿Cómo se está organizando la vuelta al cole en países como Francia, Alemania o Bélgica?

Padres y docentes miran ya con incertidumbre y preocupación la atípica vuelta al cole por la covid-19 que se presenta para septiembre. Un regreso a las aulas que para la OMS podrá considerarse seguro si se realiza en un contexto en el que la transmisión local del coronavirus sea baja.

Mientras, los rebrotes complican la situación en España que está a la espera de la conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad, con las comunidades autónomas del 27 de agosto, apenas unos días antes de empezar el curso. "¿De verdad no se podía haber celebrado antes? No son conscientes de que se necesitan unas directrices comunes y que estamos ante el inicio del curso escolar más incierto que se recuerda. A veces da la impresión que nuestros políticos viven en una realidad diferente, ajenos a los problemas e inquietudes de los ciudadanos", denunciaba Pilar Gacía Muñiz en su monólogo en 'Herrera en COPE' de este jueves.

Entretanto las escuelas han empezado a reabrir en algunos países de Europa. El curso escolar se habrá reanudado plenamente en este continente -y en Norteamérica- en las próximas semanas, a pesar de que no se ha logrado poner bajo control la pandemia de coronavirus.

Entre las medidas que barajan los países se encuentra el aprendizaje presencial alternado con el virtual, escoltar a los niños a las aulas y no permitirles que circulen por el colegio, escalonar los horarios de entrada y salida , la reducción del número de profesores presentes en el colegio el mismo día, la separación de las mesas de trabajo y, en los casos en que esto no sea posible, el uso de mascarilla.

PORTUGAL; CURSO MÁS LARGO

En este país, el regreso a la actividad académica será entre el 14 y el 17 de septiembre con la prioridad de hacerlo de forma presencial, si bien no descartan un sistema mixto según evolucionen los datos, incluso a distancia si la situación empeorara. La intención es además de incrementar en más de 2.000 los profesores las aulas. La mascarilla será obligatoria para niños mayores de 10 años, se escalonarán horarios de entrada y salida, además de respetar la distancia de metro y medio entre personas.

También se redorganizará el calendario escolar, será un curso más largo de lo normal en el que los alumnos se tendrán que conformar con menos vacaciones.

FRANCIA, PODRÁN COMPARTIR MATERIAL ESCOLAR

El curso el el país galo comienza antes que en España, el 1 de septiembre para todos los niveles aunque con medidas a priori menos restrictivas respecto a la etapa dura del confinamiento. Los profesores de Infantil podrán no llevar mascarilla y no será necesaria la distancia social entre alumnos. Será obligatoria eso sí, desde los 11 años y entre el personal docente cuando no pueda haber una separación de un metro.

Al igual que en muchos otros países se recomiendan entradas y salidas escalonadas y algo curioso, se permitirá compartir material entre los más pequeños.

ITALIA; LA MESA DE AYUDA

El país hace ya días que ha presentado una batería de medidas para la vuelta a las aulas el 14 de septiembre que ha sido negociada por sindicatos y el Ministerio de Educación. Entre ellas la medida estrella "la mesa de ayuda", un servicio que prestará atención on line o por teléfono y que comenzará a funcionar el próximo lunes 24 de agosto para solventar todas aquellas de cómo aplicar las medidas de seguridad.

Da oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione potete trovare, in un'unica sezione, tutte le informazioni sul rientro a scuola a settembre.



Aunque a priori la idea sean las clases presenciales, se contempla la versión on line, si las circunstancias obligan. En las clases debe respetarse el metro de distancia interpersonal y el uso de la mascarilla será obligatorio.

Los horarios que establece el protocolo, contemplan una entrada y salida escalonada de los centros y de las propias aulas y un estricto plan de limpieza.

Lo que no recoge este documento es cómo gestionar una cuarentena si hubiera un caso en una clase, una de las grandes incógnitas también en nuestro país.

ALEMANIA; GRUPOS DE CONVIVENCIA

Allí los alumnos ya han vuelto al cole de forma escalonada pero sin unanimidad en cuanto a criterios, cada estado ha decidido sus medidas, entre ellas la obligatoriedad del uso de mascarilla.

Los alumnos tienen que desinfectarse eso sí las manos en los cambios de clase, tratar de mantener las distancias y las clases deben de ventilarse cuando terminen.

Se mantienen los grupos de convivencia estables dentro de las clases sin interaccción entre ellos y sus horarios de entrada son diferentes.

BÉLGICA; POR COLORES

Al igual que la Comunidad de Madrid, este país trabaja con cuatro esceanrios en su caso diferenciados por colores: verde, amarillo, naranja y rojo.

Si hubiera vacuna y pocos contagios se aplicaría el nivel verde y la normalidad regiría en los colegios. Si la propagación fuera limitada los niños podrían ir al colegio todos los días salvo los miércoles, cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad. El uso de mascarilla sería obligatorio.

En el peor de los escenarios, los alumnos asistirían a las aulas por turnos, mitad presencial, mitad on line.