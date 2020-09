¿Cómo cambiaría la inhabilitación de Quim Torra el escenario político en Cataluña?

Quim Torra es uno de los nombres propios de la actualidad de este jueves. El presidente de la Generalitat de Cataluña está en primera plana porque ha anunciado hasta tres cambios en su equipo de Gobierno: los consejeros Miquel Buch (Interior), Àngels Chacón (Empresa) y Mariàngela Vilallonga (Cultura) son sustituidos desde hoy por Miquel Sàmper, Ramon Tremosa y Àngels Ponsa respectivamente.

De forma oficial, la remodelación se lleva a cabo por la pérdida de confianza de Torra en sus ya exconsejeros. Sin embargo, el motivo de la misma también tiene mucho que ver con la decisión, todavía pendiente, sobre la posible inhabilitación del presidente catalán.

Estas son todas las preguntas y respuestas acerca de un caso de vital trascendencia para el futuro de la Administración catalana.

¿En qué punto está la inhabilitación de Torra y por qué se produjo?

El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Quim Torra a un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos. La causa esgrimida fue un delito de desobediencia, al haber incumplido las órdenes de la Junta Electoral Central en base a retirar los lazos amarillos independentistas de los edificios públicos.

A día de hoy, Torra no ha abandonado la presidencia de Cataluña. Lo cual deja claro que su caso está en punto muerto hasta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia del TSJ. Esta fue recurrida por Torra al organismo del que desde hace meses depende lo que suceda, de forma definitiva, con su cargo.

¿Cuándo habrá una decisión?

La vista para que el Tribunal Supremo dicte su resolución sobre el recurso de Torra se fijó para el próximo 17 de septiembre. En ERC se confiaba en que la decisión llegase antes del verano. Sin embargo, el ahora cesado conseller Buch tenía razón al pensar más en un veredicto de cara al segundo semestre del año. Por tanto, se espera que haya noticias al respecto de la inhabilitación dentro de dos semanas.

Alejandro García / EFE

¿Qué ocurrirá si Torra es inhabilitado?

En el caso de que se ratifique la sentencia del TSJ catalán, Torra dejará de ser el presidente de la Generalitat de inmediato. Entonces, resultará necesario que, en el plazo de los 10 días siguientes a la inhabilitación, el presidente del Parlament proponga un candidato a la investidura. Si este no consigue el apoyo suficiente, habría dos meses para escoger a otro. En el caso de que tampoco prosperase, se disolvería la Cámara y llegaría la convocatoria de elecciones tras 54 días.

Pere Aragonès sería el presidente en funciones mientras no se ratificase, o bien por parte del Parlamento catalán o bien en las urnas, al hipotético sucesor de Torra. De hecho, el objetivo del actual líder de la Generalitat es que su gabinete quede salvaguardado por el número dos del mismo en el caso de que tenga que abandonar el cargo. Ahora mismo, no se vislumbra alternativa de ningún tipo ajena al Govern.

¿Y las elecciones catalanas?

Todo parece indicar que se celebrarán entre este otoño y principios de 2021. A Torra se le ha exigido que determine una fecha para los comicios, pero no lo ha hecho. Si es inhabilitado, esa decisión ya no dependerá de él. Y, a estas alturas, su intención ya está encaminada a no pronunciarse y que, por tanto, el posible adelanto electoral que le demandaban ERC, PSC y Catalunya en Comú no llegue.

¿Cómo ve el propio Torra su situación?

El presidente catalán da por hecha su inhabilitación, aunque confía en que los cambios que ha acometido en su Gobierno apuntalarán este y servirán para evitar candidatos alternativos (en el caso de que deba marcharse). No obstante, también podría darse el caso de que Torra fuese absuelto. Aunque queda claro que las probabilidades de que eso suceda, según el propio interesado, no parecen ser muy altas.