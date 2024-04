El Comité Federal del PSOE, un acto para mayor gloria de Sánchez y baño de masas de sus ministros

Los ministros socialistas del Gobierno y otros dirigentes del PSOE han salido a la calle Ferraz tras el Comité Federal para unirse al apoyo de los militantes y simpatizantes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre aplausos y gestos de agradecimiento que han compartido con los asistentes.

Pasadas las 12.15 horas, los dirigentes han interrumpido sus intervenciones en el Comité Federal del PSOE para salir a la calle con los simpatizantes.

La ministra de Educación, Pilar Alegría y el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis, saludan a un grupo de simpatizantes









Entre ellos se encontraba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el ministro de Política Territorial; Ángel Victor Torres; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; o el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, entre otros muchos.

El PSOE ha cifrado esta convocatoria en 10.000 personas, que han llegado de todos los puntos del país, a la falta de la cifra oficial que ofrezca la Delegación del Gobierno.

El PSOE respalda en pie y con aplausos a Begoña Gómez y pide cesar el "acoso"

Los miembros del Comité Federal del PSOE han respaldado en la reunión de este sábado, en pie y con aplausos, a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, tras las palabras de ánimo de la vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del partido, María Jesús Montero, que ha pedido cesar el "acoso" contra ella.



"Begoña, compañera, estamos todas contigo", ha dicho Montero en su intervención de arranque del Comité Federal, en el que ha hablado en lugar de Sánchez, el gran ausente de esta cita a la que no ha acudido tras cancelar su agenda pública para reflexionar sobre su futuro después de la denuncia contra su mujer.



Estas palabras de Montero han sido recibidas de pie y con aplausos por los asistentes al Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, al que han asistido prácticamente todos los ministros, líderes territoriales y municipales y otros representantes socialistas.



También han sido ovacionadas por los centenares de militantes que se han congregado a las puertas de Ferraz para mostrar su respaldo a Sánchez.



Montero ha comentado que "no hay derecho" a que los familiares de los políticos "sean víctimas de esta máquina del fango" de la que ha acusado a la derecha y la "ultraderecha".

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, saluda a un grupo de simpatizantes tras el Comité Federal del PSOE









"Por eso por ti, junto a ti, por todas nosotras, basta ya de este acoso", ha dicho en alusión a Begoña Gómez.



Además, ha señalado que las mujeres españolas saben "lo que cuesta desarrollar una carrera profesional" y las "renuncias que hay que hacer en la vida familiar", así como que se les mira "con lupa" y se les exige siempre "más".



"Sabemos lo que no queremos. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas, que se nos anule profesionalmente, que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad", ha añadido.

La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, saluda a los miles de militantes presentes en Ferraz