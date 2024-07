El colectivo Estimada Aurora abonará el lunes la fianza para poder ejercer la acusación popular contra Le Senne

El colectivo Estimada Aurora abonará el próximo lunes los 5.000 euros de fianza que el juez le ha solicitado para poder ejercer la acusación popular contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un posible delito de odio por rasgar la foto de las Rojas del Molinar durante un pleno celebrado el pasado 18 de junio.

Así lo ha avanzado este sábado el portavoz del colectivo Estimada Aurora, Sebastià Frau, en una rueda de prensa, para presentar a las 50 personas, de diferentes ámbitos, que forman parte del mismo.

El colectivo se ha presentado esta jornada, frente al busto de Aurora Picornell, en El Molinar, para darse a conocer a la sociedad y, a la vez, celebrar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha admitido a trámite la querella presentada contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un posible delito de odio por rasgar la foto de las Rojas del Molinar durante un pleno del 18 de junio.

Según ha avanzado Frau, "el lunes se pagará la fianza que el juez ha pedido" al colectivo para poder ejercer la acusación popular contra Le Senne "y que se ha recaudado en un visto y no visto".

De este modo, ha dejado claro que su intención es "seguir adelante para reivindicar la memoria de esta heroína de Mallorca y de sus compañeras", a las que "no se debería de olvidar nunca porque son un ejemplo y un valor moral extraordinario no solo para los ciudadanos de izquierdas, sino para todos, porque Aurora Picornell representa la lucha por unos valores, por unas ideas, por la libertad, por el feminismo, por la igualdad de derechos". "Es un gran ejemplo que nadie puede menospreciar", ha subrayado el portavoz.

REMOCIÓN A LE SENNE

Por otro lado, preguntado por la remoción al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, planteada por la oposición (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos), el portavoz del colectivo Estimada Aurora ha dicho que "no se entrará en esta cuestión política" porque para el colectivo "se ha cometido un delito" y, por tanto, su deseo "es que esto sea reparado".

"Se ha causado un daño y queremos que una condena penal repare este daño", ha dicho. "Las consecuencias políticas no nos afectan, nos da igual, si dimite, si no, seguiremos igual", ha precisado.

DEROGACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Finalmente, en relación a una posible derogación de la ley de Memoria Democrática, que habían acordado PP y Vox, antes de que la formación que lidera Santiago Abascal decidiera romper el acuerdo con los 'populares' de Baleares, por aceptar estos diez menores migrantes no acompañados, Frau se ha mostrado "alarmado e indignado".

"Hace casi 50 años que murió Franco y aún no ha sido posible una condena clara y nítida de todo el espectro político, ni que las víctimas sean reconocidas y reparadas sin matices, sin poner pegas a casa paso, sin que hayan de encontrar impedimentos uno tras otro", ha lamentado el portavoz del colectivo Estimada Aurora.